Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя давать волю чувствам

Гороскоп / © Credits

Реклама

Также необходимо поддерживать ровный энергетический фон, для чего очень важно не давать волю своим чувствам.

Сегодня, 14 мая, держать ровный эмоциональный фон необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них для этого нельзя давать волю своим чувствам.

Телец

Тельцы производят впечатление спокойных членов Зодиака, но происходит это ровно до тех пор, пока их не выведут из себя. Сегодня кто-то из окружающих умудрится это сделать, но представителям знака не стоит поддаваться на провокации — конфликт может перейти все границы.

Реклама

Лев

Львы могут простить окружающим многое, кроме оскорбления собственного достоинства. И, похоже, в этот день они столкнуться именно с таким случаем, но, возмутившись, представители знака испортят настроение себе, а не обидчику, поэтому так важно проигнорировать любые его слова.

Водолей

Водолеи неоднозначно относятся к колебаниям эмоционального фона, поскольку его всплески дают им необходимое для работы и творчества вдохновение. Но сегодня все может получиться наоборот: разбушевавшиеся чувства выбьют их из рабочего настроения, не дав сделать ничего толкового.

Читайте также:

Новости партнеров