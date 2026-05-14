Астрологический прогноз на 14 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно решить любые — как рабочие, так и личные — проблемы, посмотрев на них с креативной точки зрения. Профессиональный успех обеспечен проектам, имеющим отношение к творчеству.
Символ дня: парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, голубой.
Счастливые камни дня: селенит, изумруд, чароит.
За какую часть тела отвечает: ноги, голени, стопы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и не несут серьезной опасности, но только в том случае, если вовремя обратиться за помощью к врачу
Питание дня: звезды советуют отказаться от картофеля и всех видов цитрусовых
Стрижка дня: день благоприятен для любых парикмахерских процедур.
Дачные работы дня: время благоприятно для обрезки и прививки плодовых деревьев.
Магия и мистика дня: нужно проводить ритуалы, использующие волшебную силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — нужно обратить на них внимание.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения: оно будет активизировать живущие в организме вирусы, что в свою очередь приведет к серьезному заболеванию.
Цитата дня: «Признание проблемы — половина успеха в ее решении» (Зигмунд Фрейд)
