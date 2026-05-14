Гортензия / © Associated Press

Реклама

Гортензии только начинают просыпаться в мае, и именно сейчас они будут покрыты множеством бутонов, которые распустятся прекрасными цветами позже летом. Многие садоводы любят гортензии, потому что они обычно цветут без особых усилий, но важно подпитывать их сейчас, если вы хотите помочь им как можно больше расти.

Весна — это время, когда у нас обычно много сильных дождей, которые часто могут вымывать питательные вещества из почвы, тогда как теплая погода также может удалить много влаги из земли. Гортензии — невероятно жаждущие растения, и если их почва не может удерживать воду, то становится более вероятно, что они завянут, побуреют или просто не очень хорошо зацветут, когда наступит лето.

Однако Ричард Сереш-Надь, садовник с более чем 20-летним опытом, рассказал Ехргеѕѕ.co.uk, что существует естественный способ помочь гортензиям и улучшить их почву, а именно с помощью остатков кофе, которые большинство людей выбрасывают ежедневно.

Реклама

Какие преимущества можно получить от использования кофейной гущи

Кофейная гуща издавна считается скрытой жемчужиной в садоводстве, предлагая экологически чистый и экономически эффективный способ обогащения почвы. Гортензии, известные своим ярким и пышным цветением, могут получить особую пользу от добавления кофейной гущи при условии правильного использования.

Кофейная гуща имеет слегка кислую консистенцию, что любят гортензии, а также богата углеродом, что помогает добавлять много органического вещества в почву.

Это помогает разрыхлить землю, сделает ее менее уплотненной и поощрит дождевых червей к клумбе, что поможет восстановить структуру почвы.

Это просто улучшит аэрацию почвы, чтобы больше кислорода могло достичь корней, тогда как органическое вещество будет поглощать больше воды, чтобы гортензии дольше оставались увлажненными.

Реклама

Она также содержит азот, важное питательное вещество весной, поскольку он помогает расти листьям, и если вы получите крепкие стебли, они смогут вырастить более крупные и тяжелые цветы.

Использование кофейной гущи для подкормки гортензий — это самый простой способ улучшить почву до наступления лета и помочь им цвести, не тратя ваших денег.

Кофейная гуща обогащает почву органическим веществом, улучшая ее текстуру и увеличивая ее способность удерживать воду. Это особенно полезно в жаркие, сухие месяцы, когда гортензии склонны к увяданию.

Как подкармливать гортензии кофейной гущей

Всегда важно быть осторожным, используя органические удобрения в саду, поскольку они мощнее магазинных удобрений, поэтому их лучше разбавлять.

Реклама

Все, что вам нужно сделать, — это поместить примерно столовую ложку кофейной гущи в лейку, а затем полить гортензии слабым завариванием.

Делайте это раз в месяц, пока не наступит лето, и ваши гортензии должны иметь много красивых цветов, не имея необходимости ежедневно крутиться вокруг них с лейкой.

Однако вы также можете посыпать тонким слоем кофейной гущи вокруг основания гортензий, а затем полить их, если хотите.

Просто начните с небольшой дозы и всегда используйте остатки кофейной гущи после приготовления напитка, поскольку свежие зерна будут слишком крепкими, и вы увеличите вероятность переудобрения гортензий.

Реклама

Новости партнеров