Одна из самых больших атак по Киеву: разрушена многоэтажка, четверо погибших, "прилеты" по 25 локациям (фото, видео)

Последствия удара по Киеву / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В шести районах столицы произошли попадания.

Спасатели зафиксировали повреждения на 25 локациях в шести районах столицы: Днепровском, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Шевченковском районах. Об этом сообщил спикер ГСЧС Павел Петров.

Трагедия в Дарницком районе

Сейчас самые масштабные работы продолжаются в Дарницком районе, где обрушилась часть жилого дома.

Людей, которые оказались заблокированы в уцелевших квартирах, эвакуировали с помощью автоподъемников с двух сторон здания.

Сложилась именно лестничная клетка с квартирами, которые были рядом.

Число жертв может возрасти: под завалами до сих пор остаются люди

На этой локации подтверждена гибель четырех человек и удалось спасти 28 жителей.

Есть информация о более чем 10 пропавших без вести — спасатели ведут поиски. К поисковым работам привлечены шесть кинологических расчетов.

Спикер ГСЧС отметил, что количество жертв может возрасти, под завалами до сих пор остаются люди.

Всего по Киеву известно о 40 пострадавших, среди которых одномесячный младенец, отравившийся угарным газом.

Последствия массированного удара по Киеву 14 мая / © ГУ ГСЧС в Киеве

На месте обрушения работают более 150 спасателей, тяжелая инженерная техника, кинологи и психологи. Также развернуты мобильные сервисные центры для оперативного восстановления утраченных документов. Точных сроков завершения поисково-спасательной операции нет, ведь работы усложнены состоянием конструкций.

«Спасатели слой за слоем снимают как маленькие части конструкции, так и большие. […] У нас есть специальный прибор, который следит за домом, за другими конструкциями для того, чтобы в безопасности были спасатели», — рассказал спикер ГСЧС Петров.

Чудо среди хаоса: спасение шиншилл

Несмотря на масштабный разгром, в этой трагической ситуации нашлось место для подлинного чуда. Взрывная волна серьезно повредила местную ветеринарную клинику, расположенную неподалеку от эпицентра.

Наибольшее беспокойство вызвала судьба маленьких пациентов — группы шиншилл, находившихся на стационарном лечении. Как сообщили работники заведения, несмотря на разбитые стены и выбитые стекла, все животные остались живы. Спасатели и персонал клиники оперативно эвакуировали грызунов в безопасное место.

«Все горело, люди кричали»: свидетельства очевидцев

Пострадавший житель разрушенной многоэтажки Сергей Федорович рассказал о первых секундах после российской атаки. Ударной волной его отбросило в квартире, а подъезд рядом буквально «сложился» с первого по девятый этаж.

Сергей Федорович оказался среди пострадавших в результате атаки на столицу. Мужчина получил осколочные ранения, также был поврежден его автомобиль. Он рассказал, что переехал в Киев к дочери из Новопавловки в Днепропетровской области, спасаясь от постоянных обстрелов.

«Оттуда летела ракета. И встал и стоял в зале. И как бабахнуло — и меня отбросило. Стекло посыпалось. Все горело, люди кричали. Видите, в чем был, выскочил. Полиция увезла в поликлинику. Там зашили», — поделился пережитым Сергей Федорович.

Мужчина говорит, что знал соседей из той части дома, которая испытала наибольшие разрушения. Что произошло с людьми после обрушения — пока только догадывается.

«Ну, если все сложилось… С девятого по первый этаж сложилось. Что там может быть? Непонятно, что там. Конечно, люди кричали», — сказал мужчина.

Сергей Федорович признается, что после пережитого не знает, где искать безопасное место.

«Да я сам из Новопавловки. В субботу должен ехать отсюда. С Днепровской области. Сам переехал сюда к дочери. Там КАБы уже летели, удрал сюда, а теперь не знаю, куда дальше бежать», — рассказал он.

Также 18-летний Иван после удара РФ сразу прибежал спасать близких к поврежденному дому в Дарницком районе Киева. Об этом он рассказал Киев24. Под завалами находилась мама его подруги. Юноша со слезами помогал спасателям вытащить тетю Татьяну из-под завалов. Сейчас женщина находится в больнице, а ее дочь до сих пор ищут.

Моторошні свідчення 18-річного хлопця

Для еще одного жителя поврежденного дома Василия эта ночь могла стать роковой. Мужчина признается: он никогда раньше не спускался в укрытие, но на этот раз что-то заставило его изменить привычку.

«Мы спустились в укрытие, сидели, и просто одна за другой бахкало, бахкало, и просто свист. И все, и у нас все посыпалось в окна. Мы думали, что это где-то там, у нас», — вспоминает киевлянин.

На вопрос, всегда ли он ходит в укрытие, мужчина откровенно ответил: «Нет, никогда. Вот первый раз просто решили спуститься. Я не знаю, чуйка какая-то сработала».

Василий рассказал, что момент попадания застал его именно тогда, когда он выходил из туалета. Сила взрыва была настолько мощной, что мужчину просто сбило с ног.

«Как раз удар был. Откинуло, разбило нос. Я упал. Наверное, дверью или окном я уже не понял дальше. Я просто не понял», — делится пострадавший.

Мужчина до сих пор находится в шоковом состоянии и пытается понять то, что произошло: «Даже дверью или окном, я же не пойму дальше. Да, может, и волной. Я просто не понимаю.

Кроме того, жители рассказали, что во дворе многоэтажки после последней атаки российских «Шахедов» с утра вспыхнули автомобили.

У дворі зруйнованої 9-поверхівки горять автомобілі / © "Украина Сейчас" в Telegram

Разрушен известный бизнес-центр

Также в эту ночь под удар врага попал известный бизнес-центр «Риальто» на Подоле. Здание потерпело значительные разрушения фасада и внутренних конструкций, на месте вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.

Коммунальный коллапс на левом берегу

Кроме жилищного сектора, враг повредил инфраструктуру города. На левом берегу столицы зафиксированы серьезные перебои с водоснабжением. Специалисты Киевводоканала и энергетики уже работают над локализацией повреждений, чтобы возобновить подачу воды жителям Дарницкого и соседних районов.

«Спасатели продолжают разбирать завалы. Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждую жизнь», — подчеркнул Виталий Кличко.

На месте происшествия развернут штаб помощи пострадавшим, работают психологи и волонтеры. Жителей просят не приближаться к месту проведения спасательных работ, чтобы не мешать спецтехнике.

Напомним, Россия второй день массированно бьет по Украине. Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности было выпущено 731 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 41 ракету и 652 беспилотника.

