- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1176
- Время на прочтение
- 5 мин
Одна из самых больших атак по Киеву: разрушена многоэтажка, четверо погибших, "прилеты" по 25 локациям (фото, видео)
В результате массированного удара по шести районам столицы пострадали 40 человек, среди которых одномесячный младенец, а под завалами разрушенного подъезда в Дарницком районе до сих пор продолжается масштабная спасательная операция.
Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В шести районах столицы произошли попадания.
Спасатели зафиксировали повреждения на 25 локациях в шести районах столицы: Днепровском, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Шевченковском районах. Об этом сообщил спикер ГСЧС Павел Петров.
Трагедия в Дарницком районе
Сейчас самые масштабные работы продолжаются в Дарницком районе, где обрушилась часть жилого дома.
Людей, которые оказались заблокированы в уцелевших квартирах, эвакуировали с помощью автоподъемников с двух сторон здания.
Сложилась именно лестничная клетка с квартирами, которые были рядом.
Число жертв может возрасти: под завалами до сих пор остаются люди
На этой локации подтверждена гибель четырех человек и удалось спасти 28 жителей.
Есть информация о более чем 10 пропавших без вести — спасатели ведут поиски. К поисковым работам привлечены шесть кинологических расчетов.
Спикер ГСЧС отметил, что количество жертв может возрасти, под завалами до сих пор остаются люди.
Всего по Киеву известно о 40 пострадавших, среди которых одномесячный младенец, отравившийся угарным газом.
На месте обрушения работают более 150 спасателей, тяжелая инженерная техника, кинологи и психологи. Также развернуты мобильные сервисные центры для оперативного восстановления утраченных документов. Точных сроков завершения поисково-спасательной операции нет, ведь работы усложнены состоянием конструкций.
«Спасатели слой за слоем снимают как маленькие части конструкции, так и большие. […] У нас есть специальный прибор, который следит за домом, за другими конструкциями для того, чтобы в безопасности были спасатели», — рассказал спикер ГСЧС Петров.
Чудо среди хаоса: спасение шиншилл
Несмотря на масштабный разгром, в этой трагической ситуации нашлось место для подлинного чуда. Взрывная волна серьезно повредила местную ветеринарную клинику, расположенную неподалеку от эпицентра.
Наибольшее беспокойство вызвала судьба маленьких пациентов — группы шиншилл, находившихся на стационарном лечении. Как сообщили работники заведения, несмотря на разбитые стены и выбитые стекла, все животные остались живы. Спасатели и персонал клиники оперативно эвакуировали грызунов в безопасное место.
«Все горело, люди кричали»: свидетельства очевидцев
Пострадавший житель разрушенной многоэтажки Сергей Федорович рассказал о первых секундах после российской атаки. Ударной волной его отбросило в квартире, а подъезд рядом буквально «сложился» с первого по девятый этаж.
Сергей Федорович оказался среди пострадавших в результате атаки на столицу. Мужчина получил осколочные ранения, также был поврежден его автомобиль. Он рассказал, что переехал в Киев к дочери из Новопавловки в Днепропетровской области, спасаясь от постоянных обстрелов.
«Оттуда летела ракета. И встал и стоял в зале. И как бабахнуло — и меня отбросило. Стекло посыпалось. Все горело, люди кричали. Видите, в чем был, выскочил. Полиция увезла в поликлинику. Там зашили», — поделился пережитым Сергей Федорович.
Мужчина говорит, что знал соседей из той части дома, которая испытала наибольшие разрушения. Что произошло с людьми после обрушения — пока только догадывается.
«Ну, если все сложилось… С девятого по первый этаж сложилось. Что там может быть? Непонятно, что там. Конечно, люди кричали», — сказал мужчина.
Сергей Федорович признается, что после пережитого не знает, где искать безопасное место.
«Да я сам из Новопавловки. В субботу должен ехать отсюда. С Днепровской области. Сам переехал сюда к дочери. Там КАБы уже летели, удрал сюда, а теперь не знаю, куда дальше бежать», — рассказал он.
Также 18-летний Иван после удара РФ сразу прибежал спасать близких к поврежденному дому в Дарницком районе Киева. Об этом он рассказал Киев24. Под завалами находилась мама его подруги. Юноша со слезами помогал спасателям вытащить тетю Татьяну из-под завалов. Сейчас женщина находится в больнице, а ее дочь до сих пор ищут.
Для еще одного жителя поврежденного дома Василия эта ночь могла стать роковой. Мужчина признается: он никогда раньше не спускался в укрытие, но на этот раз что-то заставило его изменить привычку.
«Мы спустились в укрытие, сидели, и просто одна за другой бахкало, бахкало, и просто свист. И все, и у нас все посыпалось в окна. Мы думали, что это где-то там, у нас», — вспоминает киевлянин.
На вопрос, всегда ли он ходит в укрытие, мужчина откровенно ответил: «Нет, никогда. Вот первый раз просто решили спуститься. Я не знаю, чуйка какая-то сработала».
Василий рассказал, что момент попадания застал его именно тогда, когда он выходил из туалета. Сила взрыва была настолько мощной, что мужчину просто сбило с ног.
«Как раз удар был. Откинуло, разбило нос. Я упал. Наверное, дверью или окном я уже не понял дальше. Я просто не понял», — делится пострадавший.
Мужчина до сих пор находится в шоковом состоянии и пытается понять то, что произошло: «Даже дверью или окном, я же не пойму дальше. Да, может, и волной. Я просто не понимаю.
Кроме того, жители рассказали, что во дворе многоэтажки после последней атаки российских «Шахедов» с утра вспыхнули автомобили.
Разрушен известный бизнес-центр
Также в эту ночь под удар врага попал известный бизнес-центр «Риальто» на Подоле. Здание потерпело значительные разрушения фасада и внутренних конструкций, на месте вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.
Коммунальный коллапс на левом берегу
Кроме жилищного сектора, враг повредил инфраструктуру города. На левом берегу столицы зафиксированы серьезные перебои с водоснабжением. Специалисты Киевводоканала и энергетики уже работают над локализацией повреждений, чтобы возобновить подачу воды жителям Дарницкого и соседних районов.
«Спасатели продолжают разбирать завалы. Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждую жизнь», — подчеркнул Виталий Кличко.
На месте происшествия развернут штаб помощи пострадавшим, работают психологи и волонтеры. Жителей просят не приближаться к месту проведения спасательных работ, чтобы не мешать спецтехнике.
Напомним, Россия второй день массированно бьет по Украине. Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности было выпущено 731 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 41 ракету и 652 беспилотника.