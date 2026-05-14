Одна з найбільших атак по Києву: зруйнована багатоповерхівка, троє загиблих, "прильоти" по 25 локаціях (фото, відео)

Наслідки удару по Києву / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Росія всю ніч та зранку 14 травня била по Києву. У шести районах столиці сталися влучання.

Рятувальники зафіксували пошкодження на 25 локаціях у шести районах столиці: Дніпровському, Солом’янському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах. Про це повідомив речник ДСНС Павло Петров.

Трагедія у Дарницькому районі

Наразі наймасштабніші роботи тривають у Дарницькому районі, де обвалилася частина житлового будинку.

Людей, які виявилися заблокованими у вцілілих квартирах, евакуювали за допомогою автопідіймачів із двох боків будівлі.

Склалася саме сходова клітина з квартирами, які були поруч.

Кількість жертв може зрости: під завалами досі залишаються люди

На цій локації підтверджено загибель трьох людей та вдалось врятувати 28 мешканців.

Речник ДСНС зазначив, що кількість жертв може зрости, під завалами досі залишаються люди.

Загалом по Києву наразі відомо про 40 постраждалих, серед яких одномісячне немовля, яке отруїлося чадним газом.

Наслідки масованого удару по Києву 14 травня / © ГУ ДСНС у Києві

На місці обвалу працюють понад 150 рятувальників, важка інженерна техніка, кінологи та психологи. Також розгорнуто мобільні сервісні центри для оперативного відновлення втрачених документів. Точних термінів завершення пошуково-рятувальної операції наразі немає, адже роботи ускладнені станом конструкцій.

«Рятувальники шар за шаром знімають як маленькі частини конструкції, так і великі. […] У нас є спеціальний прилад, який слідкує за будинком, за іншими конструкціями, для того, щоб у безпеці були рятувальники», — розповів речник ДСНС Петров.

Диво серед хаосу: порятунок шиншил

Попри масштабний розгром, у цій трагічній ситуації знайшлося місце для справжнього дива. Вибухова хвиля серйозно пошкодила місцеву ветеринарну клініку, що розташована неподалік від епіцентру.

Найбільше занепокоєння викликала доля маленьких пацієнтів — групи шиншил, які перебували на стаціонарному лікуванні. Як повідомили працівники закладу, попри розбиті стіни та вибите скло, всі тваринки залишилися живими. Рятувальники та персонал клініки оперативно евакуювали гризунів у безпечне місце.

«Все горіло, люди кричали»: свідчення очевидців

Постраждалий мешканець зруйнованої багатоповерхівки Сергій Федорович розповів про перші секунди після російської атаки. Ударною хвилею його відкинуло у квартирі, а під’їзд поруч буквально «склався» від першого до дев’ятого поверхів.

Сергій Федорович опинився серед постраждалих унаслідок атаки на столицю. Чоловік отримав осколкові поранення, також було пошкоджене його авто. Він розповів, що переїхав до Києва до доньки з Новопавлівки на Дніпропетровщині, рятуючись від постійних обстрілів.

«Звідти летіла ракета. І якраз встав і стояв у залі. І як бабахнуло — і мене відкинуло. Скло посипалось. Все горіло, люди кричали. Бачите, в чому був — вискочив. Поліція відвезла в поліклініку. Там зашили», — поділився пережитим Сергій Федорович.

Чоловік каже, що знав сусідів із тієї частини будинку, яка зазнала найбільших руйнувань. Що сталося з людьми після обвалу — наразі лише здогадується.

«Ну, якщо все склалося… З дев’ятого по перший поверх склалося. Що там може бути? Незрозуміло, що там. Звісно, люди кричали», — сказав чоловік.

Сергій Федорович зізнається, що після пережитого не знає, де тепер шукати безпечне місце.

«Та я сам з Новопавлівки. В суботу повинен тікати звідси. З Дніпровської області. Сам переїхав сюди до доньки. Там КАБи вже летіли, удрав сюди, а тепер не знаю, куди далі бігти», — розповів він.

Також 18-річний Іван після удару РФ одразу прибіг рятувати близьких до пошкодженого будинку в Дарницькому районі Києва. Про це він розповів Київ24. Під завалами була мама його подруги. Юнак зі сльозами допомагав рятувальникам витягнути тітку Тетяну з-під завалів. Нині жінка перебуває у лікарні, а її доньку досі шукають.

Моторошні свідчення 18-річного хлопця / © "Київ24"

Крім того, у дворі багатоповерхівки після останньої атаки російських «Шахедів» зранку спалахнули автомобілі.

У дворі зруйнованої 9-поверхівки горять автомобілі / © "Украина Сейчас" в Telegram

Зруйновано відомий бізнес-центр

Також цієї ночі під удар ворога потрапив відомий бізнес-центр «Ріальто» на Подолі. Будівля зазнала значних руйнувань фасаду та внутрішніх конструкцій, на місці спалахнула пожежа, яку вже вдалося локалізувати.

Комунальний колапс на лівому березі

Окрім житлового сектору, ворог пошкодив інфраструктуру міста. На лівому березі столиці зафіксовано серйозні перебої з водопостачанням. Фахівці «Київводоканалу» та енергетики вже працюють над локалізацією пошкоджень, щоб відновити подачу води мешканцям Дарницького та сусідніх районів.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. Ми робимо все можливе, щоб врятувати кожне життя», — наголосив Віталій Кличко.

На місці події розгорнуто штаб допомоги постраждалим, працюють психологи та волонтери. Мешканців просять не наближатися до місця проведення рятувальних робіт, щоб не заважати спецтехніці.

Нагадаємо, Росія другий день масовано б’є по Україні. Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування. Загалом було випущено 731 засіб повітряного нападу. Сили ППО знищили 41 ракету та 652 безпілотники.

