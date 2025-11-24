- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Как вырастить многолетние кусты гортензии: секреты садоводства
Гортензии — настоящие королевы сада. Их пышные соцветия и яркие цвета способны превратить любой уголок в волшебный сад, но даже опытные садоводы иногда сталкиваются с проблемой, почему гортензии не цветут каждый год.
Гортензии могут быть многолетними, но только в соответствующем климате и при правильном зимнем уходе. Если растение посадить в зоне, холоднее рекомендованной, оно не выживет и станет эфемерной «однолетней» красавицей.
Выбор сорта и правильная подготовка к зиме — ключевые факторы, чтобы гортензии вернулись весной. Издание Martha Stewartрассказало, как сделать так, чтобы гортензии ежегодно радовали вас своим ярким и пышным цветением.
Выбор сорта
Для умеренного климата идеально подходят гортензия метельчатая и гортензия древовидная. Они неприхотливы, а вот популярная гортензия крупнолистная менее морозостойкая и требует большего ухода.
Большинство садовых гортензий — древесные многолетние кустарники, хотя есть и лианы. Они возвращаются каждый год после зимнего покоя, но это не те «травянистые» многолетники, которые полностью обновляют рост с корнем.
Почва и солнце
Гортензии любят влажную, но хорошо дренированную почву. Если почва сухая, добавьте компост. Растение нуждается как минимум в полдня солнца, лучше всего — утреннее. Удобрение для кустов или универсальная «розовая подкормка» поможет поддержать здоровое цветение.
Зимовка
Морозостойкость гортензий варьируется. Горшки заносите в помещение, ставьте в прохладное, светлое место и поливайте раз в месяц. Садовые кусты защищайте почки от морозов, обертывайте их джутом или мешковиной, можно сделать утепленный каркас из сетки и наполните его листьями и соломой. Добавьте слой мульчи 30 см вокруг корней и обеспечьте достаточно воды в сентябре-октябре.
Обрезка
Часто проблема не в зимовке, а в обрезке.
Гортензии, которые цветут на старой древесине обрезают до середины лета. Это позволяет заложить почки на следующий год.
Гортензии, которые цветут на новой древесине обрезают в конце зимы или в начале весны.
Правильное время обрезки гарантирует здоровый рост и пышные соцветия.
Гортензии — это не только красота сада, но и возможность создать атмосферу романтики и уюта. Выберите правильный сорт, подготовьте почву, защитите почки зимой и заботьтесь об обрезке и ваши растения будут цвести каждый год, дарить невероятные краски и аромат вашему саду.