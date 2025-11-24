Как вырастить многолетние кусты гортензии: секреты садоводства

Как вырастить многолетние кусты гортензии / © Credits

Гортензии могут быть многолетними, но только в соответствующем климате и при правильном зимнем уходе. Если растение посадить в зоне, холоднее рекомендованной, оно не выживет и станет эфемерной «однолетней» красавицей.

Выбор сорта и правильная подготовка к зиме — ключевые факторы, чтобы гортензии вернулись весной. Издание Martha Stewartрассказало, как сделать так, чтобы гортензии ежегодно радовали вас своим ярким и пышным цветением.

Выбор сорта

Для умеренного климата идеально подходят гортензия метельчатая и гортензия древовидная. Они неприхотливы, а вот популярная гортензия крупнолистная менее морозостойкая и требует большего ухода.

Большинство садовых гортензий — древесные многолетние кустарники, хотя есть и лианы. Они возвращаются каждый год после зимнего покоя, но это не те «травянистые» многолетники, которые полностью обновляют рост с корнем.

Почва и солнце

Гортензии любят влажную, но хорошо дренированную почву. Если почва сухая, добавьте компост. Растение нуждается как минимум в полдня солнца, лучше всего — утреннее. Удобрение для кустов или универсальная «розовая подкормка» поможет поддержать здоровое цветение.

Зимовка

Морозостойкость гортензий варьируется. Горшки заносите в помещение, ставьте в прохладное, светлое место и поливайте раз в месяц. Садовые кусты защищайте почки от морозов, обертывайте их джутом или мешковиной, можно сделать утепленный каркас из сетки и наполните его листьями и соломой. Добавьте слой мульчи 30 см вокруг корней и обеспечьте достаточно воды в сентябре-октябре.

Обрезка

Часто проблема не в зимовке, а в обрезке.

Гортензии, которые цветут на старой древесине обрезают до середины лета. Это позволяет заложить почки на следующий год.

Гортензии, которые цветут на новой древесине обрезают в конце зимы или в начале весны.

Правильное время обрезки гарантирует здоровый рост и пышные соцветия.

Гортензии — это не только красота сада, но и возможность создать атмосферу романтики и уюта. Выберите правильный сорт, подготовьте почву, защитите почки зимой и заботьтесь об обрезке и ваши растения будут цвести каждый год, дарить невероятные краски и аромат вашему саду.