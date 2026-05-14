Повернення заморозків та удар небезпечної стихії: Україну накриває потужний антициклон

Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні в Україні, 14 травня / © pexels.com

Реклама

У четвер, 14 травня, погодні умови в Україні будуть контрастними: атмосферні фронти принесуть дощі та грози на Лівобережжя країни, тоді як західні та центральні регіони залишаться під впливом антициклону.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 14 травня Лівобережжя України опиниться під впливом атмосферних фронтів: там очікуються періодичні дощі, можливо з грозами.



Водночас значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону — там переважатиме суха погода.

Найхолодніший потік повітря 14 травня пройдеться смугою від Чернігівщини через Черкаську область та Кропивницький аж до Миколаївщини — тут стовпчики термометрів не піднімуться вище +12…+14 градусів тепла.

Реклама

Водночас на сході країни буде тепла погода з температурою +20…+23 градусів вище нуля, а на решті території очікується цілком комфортне весняне тепло в межах +14…+17 градусів.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує мінливу погоду в Україні щонайменше до 20 травня. У четвер, 14 травня, вночі температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, 14 травня буде хмарно із проясненнями. Найбільш дощова погода очікується в центрі, а також на Сумщині та Харківщині — тут вдень пройдуть сильні дощі, подекуди навіть із грозами. Натомість жителям західних областей, Житомирщини та Вінниччини парасольки не знадобляться, адже там опадів не прогнозують.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі у західних областях коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, при цьому на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, можливі заморозки до -2 градусів (Львівщина). У більшості північних і Вінницькій областях очікується від +4 до +9 градусів вище нуля. На решті території буде від +8 до +13 градусів тепла.

Реклама

Вдень повітря прогріється до +14…+19 градусів вище нуля, на сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 14 травня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів