Возвращение заморозков и удар опасной стихии: Украину накрывает мощный антициклон

Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Украине, 14 мая / © pexels.com

Реклама

В четверг, 14 мая, погодные условия в Украине будут контрастными: атмосферные фронты принесут дожди и грозы на Левобережье страны, тогда как западные и центральные регионы останутся под влиянием антициклона.

По словам синоптика Натальи Диденко, 14 мая Левобережье Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов: там ожидаются периодические дожди, возможно с грозами.



В то же время значительная часть Правобережья окажется в зоне влияния антициклона — там будет преобладать сухая погода.

Самый холодный поток воздуха 14 мая пройдет полосой от Черниговщины через Черкасскую область и Кропивницкий до Николаевщины — здесь столбики термометров не поднимутся выше +12…+14 градусов тепла.

Реклама

В то же время на востоке страны будет теплая погода с температурой +20…+23 градусов выше нуля, а на остальной территории ожидается вполне комфортное весеннее тепло в пределах +14…+17 градусов.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует переменчивую погоду в Украине как минимум до 20 мая. В четверг, 14 мая, ночью температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +19 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 14 мая будет облачно с прояснениями. Наиболее дождливая погода ожидается в центре, а также на Сумщине и Харьковщине — здесь днем пройдут сильные дожди, местами даже с грозами. Зато жителям западных областей, Житомирщины и Винницкой области зонтики не понадобятся, ведь там осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью в западных областях будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, при этом на поверхности почвы, а местами и в воздухе возможны заморозки до -2 градусов (Львовщина). В большинстве северных и Винницкой областях ожидается от +4 до +9 градусов выше нуля. На остальной территории ожидается от +8 до +13 градусов тепла.

Реклама

Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов выше нуля, на востоке страны столбики термометров будут показывать до +23 градусов выше нуля.

Погода в Украине 14 мая / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров