Ауріка Ротару вперше розсекретила свій невдалий таємний шлюб і як заміжньою покохала іншого

Зірка ще у молодості порвала з першим ексчоловіком заради другого майбутнього чоловіка.

Валерія Гажала
Ауріка Ротару

Українська співачка Ауріка Ротару розповіла таємниці особистого життя.

Як виявилося, зірка публічно завжди розповідала лише про одного чоловіка, бізнесмена Володимира Пігача, хоча у шлюбі була двічі. За словами Ротару, першим її офіційним чоловіком був музикант з колективу, у якому вона на той час виступала. Вперше вона побралася ще у 24 роки й вже за декілька років розлучилася через різні погляди на життя.

«Я була заміжня у 24 роки. Вийшла заміж за музиканта, барабанщика, який працював у нашому колективі. Але ми прожили недовго — три чи чотири роки й усе, наші шляхи розійшлися. Коли зустрічалися, все було добре, а у статусі подружжя ми зрозуміли, що ми різні. Може, не було такої любові, бо ми й разом працювали. Я хотіла одного, а він — іншого. Ми не розумілися. Тому він знайшов свою долю, а мене знайшла сама доля», — поділилася Ауріка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Ба більше, ще у статусі заміжньої у артистки з’явився залицяльник, який у перший же день знайомства освідчився їй. І мова йде про Володимира, котрий згодом таки став офіційним чоловіком. Ауріка пригадала, що хоч їхній роман закрутився у непростий період її розлучення, але все ж стосунки переросли у міцну родину. На жаль, 2005 року коханий зірки помер у віці 45 років від інсульту. У вдови лишилася від чоловіка донька.

«Коли стався вибух на Чорнобилі, то мій майбутній чоловік приїхав зі своєю сестрою у Чернівці. Приїхали, бо у нашому колективі працював музкерівником Олександр Тищенко, а сестра мого майбутнього чоловіка — його дружина. Ми відпрацювали концерт і потім святкували у сестри Ліди. Після цього Володя підвіз мене додому і в той же вечір освідчився. А я йому відповіла, що заміжня. А він сказав: „Нічого, розлучишся й будемо жити разом“», — приголомшила зірка.

