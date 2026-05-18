Ауріка Ротару вперше розсекретила свій невдалий таємний шлюб і як заміжньою покохала іншого

Ауріка Ротару

Реклама

Українська співачка Ауріка Ротару розповіла таємниці особистого життя.

Як виявилося, зірка публічно завжди розповідала лише про одного чоловіка, бізнесмена Володимира Пігача, хоча у шлюбі була двічі. За словами Ротару, першим її офіційним чоловіком був музикант з колективу, у якому вона на той час виступала. Вперше вона побралася ще у 24 роки й вже за декілька років розлучилася через різні погляди на життя.

«Я була заміжня у 24 роки. Вийшла заміж за музиканта, барабанщика, який працював у нашому колективі. Але ми прожили недовго — три чи чотири роки й усе, наші шляхи розійшлися. Коли зустрічалися, все було добре, а у статусі подружжя ми зрозуміли, що ми різні. Може, не було такої любові, бо ми й разом працювали. Я хотіла одного, а він — іншого. Ми не розумілися. Тому він знайшов свою долю, а мене знайшла сама доля», — поділилася Ауріка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Реклама

Ауріка Ротару

Ба більше, ще у статусі заміжньої у артистки з’явився залицяльник, який у перший же день знайомства освідчився їй. І мова йде про Володимира, котрий згодом таки став офіційним чоловіком. Ауріка пригадала, що хоч їхній роман закрутився у непростий період її розлучення, але все ж стосунки переросли у міцну родину. На жаль, 2005 року коханий зірки помер у віці 45 років від інсульту. У вдови лишилася від чоловіка донька.

«Коли стався вибух на Чорнобилі, то мій майбутній чоловік приїхав зі своєю сестрою у Чернівці. Приїхали, бо у нашому колективі працював музкерівником Олександр Тищенко, а сестра мого майбутнього чоловіка — його дружина. Ми відпрацювали концерт і потім святкували у сестри Ліди. Після цього Володя підвіз мене додому і в той же вечір освідчився. А я йому відповіла, що заміжня. А він сказав: „Нічого, розлучишся й будемо жити разом“», — приголомшила зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька після радісної звістки про вагітність заговорила про весілля зі своїм нареченим-військовим і коли воно станеться.

Новини партнерів