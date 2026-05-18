Таропрогноз на тиждень 18–24 травня 2026 року: кому доля приготувала зміни і нові шанси
Тиждень від 18 до 24 травня 2026 року стане періодом сильних емоцій, важливих рішень і несподіваних можливостей — карти Таро підказують, кому пощастить, а кому доведеться переглянути свої плани.
Тиждень із 18 до 24 травня 2026 року стане періодом переосмислення, внутрішніх змін і несподіваних рішень. Карти Таро вказують: багато знаків зодіаку опиняться на межі нового етапу, де доведеться відпустити старе і прийняти нові правила гри.
Це час, коли приховані процеси стають помітними, а випадкові події можуть мати доленосне значення. Для когось цей тиждень стане проривом, а для когось — завершенням виснажливої історії.
Таропрогноз на тиждень 18–24 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Колесо Фортуни
Овнам тиждень приносить різкі повороти подій і нові можливості. Навіть несподівані зміни зрештою зіграють вам на користь.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям карти обіцяють стабільність, фінансову впевненість і можливість зміцнити свої позиції.
Близнята — Сімка Кубків
Близнятам варто бути уважними до ілюзій і порожніх обіцянок. Не всі можливості будуть такими перспективними, як здається.
Рак — Десятка Кубків
Ракам тиждень приносить гармонію, підтримку близьких і теплі емоції. Це хороший час для родини і важливих розмов.
Лев — Маг
Левам випадає сильний період для нових починань. Ви зможете вплинути на події і отримати бажаний результат.
Діва — Вісімка Пентаклів
Дівам доведеться зосередитися на роботі і деталях. Це тиждень дисципліни, навчання і поступового прогресу.
Терези — Закохані
Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків або життєвих планів.
Скорпіон — Вежа
Скорпіонам варто бути готовими до різких змін. Те, що давно трималося лише на звичці або ілюзіях, може раптово завершитися.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям тиждень приносить енергію, рух і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.
Козоріг — Імператор
Козорогам карти дають стабільність і контроль над ситуацією. Це хороший період для важливих рішень і зміцнення позицій.
Водолій — Зірка
Водоліям тиждень приносить надію, натхнення і нові перспективи. Ви можете побачити шлях там, де раніше була невизначеність.
Риби — Місяць
Рибам варто довіряти інтуїції, але не дозволяти страхам і сумнівам впливати на рішення.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить
Леви, Тельці та Водолії можуть отримати найкращі можливості, хороші новини і підтримку.
Кому варто бути обережними
Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто уникати поспішних рішень, конфліктів і самообману.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
приймати нові можливості
завершувати виснажливі історії
слухати інтуїцію
Не варто:
триматися за минуле
поспішати з висновками
ігнорувати сигнали долі
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень 18–24 травня 2026 року стане часом сильних внутрішніх змін і переоцінки. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, що настав момент рухатися вперед і перестати боятися нового.
Саме цього тижня можуть відбутися події, які визначать напрямок на найближчі місяці.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.