Таропрогноз на тиждень 18–24 травня 2026 року: кому доля приготувала зміни і нові шанси

Тиждень із 18 до 24 травня 2026 року стане періодом переосмислення, внутрішніх змін і несподіваних рішень. Карти Таро вказують: багато знаків зодіаку опиняться на межі нового етапу, де доведеться відпустити старе і прийняти нові правила гри.

Це час, коли приховані процеси стають помітними, а випадкові події можуть мати доленосне значення. Для когось цей тиждень стане проривом, а для когось — завершенням виснажливої історії.

Таропрогноз на тиждень 18–24 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Колесо Фортуни

Овнам тиждень приносить різкі повороти подій і нові можливості. Навіть несподівані зміни зрештою зіграють вам на користь.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям карти обіцяють стабільність, фінансову впевненість і можливість зміцнити свої позиції.

Близнята — Сімка Кубків

Близнятам варто бути уважними до ілюзій і порожніх обіцянок. Не всі можливості будуть такими перспективними, як здається.

Рак — Десятка Кубків

Ракам тиждень приносить гармонію, підтримку близьких і теплі емоції. Це хороший час для родини і важливих розмов.

Лев — Маг

Левам випадає сильний період для нових починань. Ви зможете вплинути на події і отримати бажаний результат.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться зосередитися на роботі і деталях. Це тиждень дисципліни, навчання і поступового прогресу.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків або життєвих планів.

Скорпіон — Вежа

Скорпіонам варто бути готовими до різких змін. Те, що давно трималося лише на звичці або ілюзіях, може раптово завершитися.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить енергію, рух і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.

Козоріг — Імператор

Козорогам карти дають стабільність і контроль над ситуацією. Це хороший період для важливих рішень і зміцнення позицій.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію, натхнення і нові перспективи. Ви можете побачити шлях там, де раніше була невизначеність.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не дозволяти страхам і сумнівам впливати на рішення.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Леви, Тельці та Водолії можуть отримати найкращі можливості, хороші новини і підтримку.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто уникати поспішних рішень, конфліктів і самообману.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

приймати нові можливості

завершувати виснажливі історії

слухати інтуїцію

Не варто:

триматися за минуле

поспішати з висновками

ігнорувати сигнали долі

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 18–24 травня 2026 року стане часом сильних внутрішніх змін і переоцінки. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, що настав момент рухатися вперед і перестати боятися нового.

Саме цього тижня можуть відбутися події, які визначать напрямок на найближчі місяці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

