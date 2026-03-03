Гороскоп на картах Таро на весну: для кого цей сезон стане переломним

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Весна може стати сезоном, коли доведеться обрати новий напрямок — навіть якщо старий ще не завершений.

Головна карта весни — Суд (XX Аркан)

Це карта пробудження і важливого рішення. Весна не дозволить залишатися в старих схемах. Для багатьох це буде час завершень, але не втрат — а переходу на новий рівень.

Цей сезон — про сміливість переглянути своє життя.

Реклама

Найсильніші знаки весни

Близнята — Маг

Весна відкриє можливість почати щось нове: проєкт, співпрацю або особистий етап. Ваші рішення матимуть довгостроковий вплив.

Лев — Сонце

Сезон підтримки, визнання та позитивних новин. Те, що довго готувалося, може дати результат.

Козоріг — Колісниця

Ривок уперед у роботі або фінансах. Весна може стати точкою активного росту.

Реклама

Кому доведеться щось відпустити

Скорпіон — Башта

Можлива різка зміна планів. Старе руйнується, але це звільнення.

Телець — Сімка Пентаклів

Період перегляду фінансових стратегій. Поспіх не принесе вигоди.

Овен — Лицар Жезлів

Сезон активності та нових ідей.

Телець — Сімка Пентаклів

Переоцінка витрат і планів.

Реклама

Близнята — Маг

Початок нового етапу.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція стане головним орієнтиром.

Лев — Сонце

Позитивний розвиток подій.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота принесе результат.

Реклама

Терези — Закохані

Важливий особистий вибір.

Скорпіон — Башта

Зміни, яких не уникнути.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий старт або ідея.

Козоріг — Колісниця

Рух уперед через рішучість.

Реклама

Водолій — Зірка

Нова перспектива і надія.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий період для стосунків.

Весна стане періодом рішень і оновлення. Карти Таро показують: виграє той, хто не боїться переглянути старі плани і зробити крок у нове.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.