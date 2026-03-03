- Дата публікації
Гороскоп на картах Таро на весну: для кого цей сезон стане переломним
Гороскоп за картами Таро на весну показує період оновлення, несподіваних рішень та фінансових змін для частини знаків зодіаку.
Весна може стати сезоном, коли доведеться обрати новий напрямок — навіть якщо старий ще не завершений.
Головна карта весни — Суд (XX Аркан)
Це карта пробудження і важливого рішення. Весна не дозволить залишатися в старих схемах. Для багатьох це буде час завершень, але не втрат — а переходу на новий рівень.
Цей сезон — про сміливість переглянути своє життя.
Найсильніші знаки весни
Близнята — Маг
Весна відкриє можливість почати щось нове: проєкт, співпрацю або особистий етап. Ваші рішення матимуть довгостроковий вплив.
Лев — Сонце
Сезон підтримки, визнання та позитивних новин. Те, що довго готувалося, може дати результат.
Козоріг — Колісниця
Ривок уперед у роботі або фінансах. Весна може стати точкою активного росту.
Кому доведеться щось відпустити
Скорпіон — Башта
Можлива різка зміна планів. Старе руйнується, але це звільнення.
Телець — Сімка Пентаклів
Період перегляду фінансових стратегій. Поспіх не принесе вигоди.
Овен — Лицар Жезлів
Сезон активності та нових ідей.
Телець — Сімка Пентаклів
Переоцінка витрат і планів.
Близнята — Маг
Початок нового етапу.
Рак — Верховна Жриця
Інтуїція стане головним орієнтиром.
Лев — Сонце
Позитивний розвиток подій.
Діва — Вісімка Пентаклів
Робота принесе результат.
Терези — Закохані
Важливий особистий вибір.
Скорпіон — Башта
Зміни, яких не уникнути.
Стрілець — Туз Жезлів
Новий старт або ідея.
Козоріг — Колісниця
Рух уперед через рішучість.
Водолій — Зірка
Нова перспектива і надія.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий період для стосунків.
Весна стане періодом рішень і оновлення. Карти Таро показують: виграє той, хто не боїться переглянути старі плани і зробити крок у нове.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.