Українські військові успішно мінусують загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ
За добу знищено 790 окупантів, 47 артилерійських систем та 1529 БпЛА.
Минулої доби російські окупанти втратили ще 790 солдатів, а також танки та артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 3 березня у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 268 520 (+790)
танків — 11 718 (+5)
бойових броньованих машин — 24 131 (+20)
артилерійських систем — 37 842 (+47)
РСЗВ — 1 665
засоби ППО — 1 319 (+6)
літаків– 435
гелікоптерів — 348
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529)
крилаті ракети — 4 384
кораблі / катери — 30 (+1)
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 80 992 (+235)
спеціальна техніка — 4 076
Нагадаємо, окупанти перегруповуються і готуються до більшого наступу. Російські загарбники зараз намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.