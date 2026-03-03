ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
283
1 хв

Українські військові успішно мінусують загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

За добу знищено 790 окупантів, 47 артилерійських систем та 1529 БпЛА.

Світлана Несчетна
ЗСУ на передовій

ЗСУ на передовій / © Getty Images

Минулої доби російські окупанти втратили ще 790 солдатів, а також танки та артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 3 березня у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 268 520 (+790)

  • танків — 11 718 (+5)

  • бойових броньованих машин — 24 131 (+20)

  • артилерійських систем — 37 842 (+47)

  • РСЗВ — 1 665

  • засоби ППО — 1 319 (+6)

  • літаків– 435

  • гелікоптерів — 348

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529)

  • крилаті ракети — 4 384

  • кораблі / катери — 30 (+1)

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 80 992 (+235)

  • спеціальна техніка — 4 076

Втрати російської загарбницької армії станом на 3 березня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, окупанти перегруповуються і готуються до більшого наступу. Російські загарбники зараз намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.

