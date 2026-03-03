- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1188
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 3 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Апостолове (Дніпропетровщина)
Суми
Чорноморськ (Одещина)
Харків
Нагадаємо, що уночі стався вибух у житловому районі Харкова: що відомо про падіння уламків дрона
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — пошкоджені будинки та автомобілі.