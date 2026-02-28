Вибух на Харківщині: росіяни атакували об’єкт видобутку газу

Удар по об'єкту Нафтогазу на Харківщині / © Нафтогаз України

У ніч проти 28 лютого російська терористична армія атакувала підприємство «Нафтогазу» у Харківській області. Внаслідок удару сталася розгерметизація на об’єкті видобутку газу.

Про це повідомили в компанії «Нафтогаз».

Повідомляється, що внаслідок ворожого удару суттєво пошкоджено обладнання, сталася розгерметизація.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що ситуація локалізували максимально оперативно та професійно.

На місці удару перебувають підрозділи ДСНС України та аварійні бригади.

Компанія координує дії з усіма відповідними службами.

Російські атаки на «Нафтогаз»

Нагадаємо, раніше упродовж двох днів, 24-25 лютого, ворог застосував близько 60 ударних дронів для ударів по об’єктах Групи «Нафтогаз» на Харківщині та Чернігівщині, спричинивши руйнування виробничих потужностей і газосховищ.

У ніч проти 20 лютого російські війська також завдали удару безпілотниками по об’єктах нафтогазової інфраструктури у Полтавській області. Внаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовано руйнування.

У ніч проти 8 лютого Росія також атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині.