Питання територій і компроміс із РФ: Буданов розкрив нові деталі переговорів

Кирило Буданов

Реклама

Переговорний процес між Україною та Росією щодо завершення війни перебуває на вирішальній стадії. Сторони вже мають чітке бачення механізмів безпеки у повоєнний час, однак ключова проблема — території — досі залишається невирішеною.

Про це в інтерв’ю журналістам телемарафону розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання про те, як здійснюватиметься контроль над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій, очільник ОП зазначив, що у цьому напрямку переговірники досягли вагомих результатів. Цим блоком займається спеціальна воєнна підгрупа.

Реклама

«От якраз там прогрес максимальний. Насправді можна сказати, що вони, в принципі, дійшли до висновків, як весь цей моніторинг буде працювати, коли завершиться війна. От там якраз особливих проблем вже не існує. Вони все вирішили за ці кілька зустрічей, які проходили», — наголосив Буданов.

Тобто механізм спостереження та безпеки на демілітаризованих лініях вже практично узгоджений, що є важливим кроком до потенційного мирного договору.

Значно складнішою залишається ситуація довкола майбутнього українських територій. За словами Буданова, позиції Києва та Москви в цьому питанні є абсолютно полярними, що робить переговори вкрай напруженими.

Керівник Офісу Президента зізнався, що сторони активно шукають точки дотику, але остаточного бачення поки немає.

Реклама

«Ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Сподіваюсь, що знайдемо», — зазначив він, додавши, що часу на дипломатичні маневри залишається дедалі менше.

Буданов зробив заяву щодо фіналу цих переговорів. За його словами, Україна та Росія стоять перед безальтернативним історичним вибором.

«Зараз, зрештою, прийдеться констатувати: або ми знайшли рішення і ми всі завершуємо абсолютно цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного. Що ми робимо досить-таки якісно і професійно», — резюмував очільник ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність Росії завершити війну значною мірою залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Реклама

Глава держави поінформував очільника Альянсу про зустрічі української переговорної команди з представниками США та підготовку до можливого тристороннього формату переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Зеленський наголосив, що Україна прагне реального миру та безпеки й продовжує працювати для завершення війни.