Сі Цзіньпін зробив нову заяву про мирні переговори в Україні

Сі Цзіньпін / © Associated Press

У переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін. Пекін вважає, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомили в китайському МЗС.

«Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки», — сказав лідер КНР.

Заявляючи про рівну участь усіх сторін, Сі, ймовірно, мав на увазі необхідність залучення Європи до мирного процесу.

В МЗС наголосили, що під час обміну думками про «українську кризу» — так вже п’ятий рік у Пекіні офіційно називають війну в Україні, Сі висловив принципову позицію — пошук рішення — переговорах.

Зауважимо, під час зустрічі Мерц закликав Сі Цзіньпіна посилити тиск на Росію, адже, наголосив канцлер ФРН, Москва «дуже серйозно» дослухається до позиції КНР.

Позиція Китаю щодо війни

Речниця МЗС КНР Мао Нін в роковини вторгнення РФ до України заявила, що Пекін підтримує усі зусилля, спрямовані на встановлення миру між Україною і Росією. З її слів, Китай нібито готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою та “відігравати конструктивну роль” у політичному врегулюванні.

Водночас, коментуючи заяву РФ про "ядерну бомбу" для України, Пекін неочікувано сказав, що «не має відповідної інформації». Водночас КНР наполягає на тому, що ядерна зброя не може бути використана.