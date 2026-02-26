Орбан пішов ва-банк: Bloomberg розкрив справжню причину "нападу" Угорщини на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розгорнув масштабну атаку на ініціативи Євросоюзу щодо підтримки Києва на тлі катастрофічного падіння власного рейтингу. Політик використовує «нафтову блокаду» з боку України як привід, щоб виправдати блокування 90 млрд євро допомоги.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Орбан розпочав масштабну антиукраїнську кампанію менш ніж за сім тижнів до виборів, блокуючи нові пакети ЄС, які передбачають допомогу Києву та посилення тиску на Москву.

Реклама

Водночас загроза історичної поразки — оприлюднене 25 лютого незалежне опитування показало відставання партії угорського прем’єра на 20 пунктів — фактично загнала Орбана у складне політичне становище й може поставити крапку в його 16-річному перебуванні при владі.

Чому Орбан блокує допомогу Україні?

Націоналістичний політик, який роками вправно використовував тактику жорсткого торгу з ЄС та його інституціями, зазвичай завершував такі конфлікти компромісом у останній момент, подаючи це як власну перемогу всередині країни. Однак через падіння підтримки вдома Орбан тепер може мати значно менше простору для маневру, зокрема щодо зняття блокування з кредитного пакета для України на 90 млрд євро та 20-го раунду санкцій проти Росії. Про це повідомив європейський дипломат, обізнаний із політичними планами прем’єра.

Для виснаженої війною України ставки надзвичайно високі, адже фінансування може скоротитися вже за кілька тижнів.

Звинувачення Орбана на адресу України та ЄС

Жорстка риторика Орбана проти Києва є частиною його політичної лінії ще від часів до повномасштабного вторгнення Росії і базується на історичних претензіях та тісних контактах Будапешта з Москвою. Останнім часом він ще більше загострив позицію, звинувачуючи Україну та її союзників у ЄС у розпалюванні війни й намірах позбавити Угорщину енергоресурсів, а також пообіцявши не втягувати країну у війну.

Реклама

Атака на нафтопровід «Дружба»

Поточне загострення спричинила січнева атака, яка пошкодила нафтопровід «Дружба», що транспортує російську нафту через захід України до Угорщини та Словаччини. Орбан і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватили Київ у затягуванні ремонту та припиненні постачань, тоді як Україна заявляє, що відновлення потребує часу.

Тепер угорський прем’єр обіцяє блокувати всі рішення ЄС, які можуть допомогти Україні, поки постачання не буде відновлено. Фіцо зазначив, що не очікує цього раніше 3 березня.

Особливу критику викликало блокування кредитного пакета, адже Орбан погодив його з лідерами ЄС ще в грудні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідала Київ до четвертої річниці війни фактично без нових рішень. Представлений нею пакет на 920 млн євро для відновлення енергетики вже був погоджений раніше.

Реклама

«Це дуже, дуже прикро. З іншого боку, ми вже бачили подібне й зрештою завжди знаходили рішення», — заявила 24 лютого очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

Вибори в Угорщині — Орбан бореться за політичне виживання

У минулому конфлікти Орбана з Брюсселем зазвичай завершувалися компромісами — часто задля збереження фінансування ЄС або отримання політичних поступок. Будапешт намагався не руйнувати відносини з іншими столицями.

Втім тепер, коли прем’єр Угорщини фактично бореться за політичне виживання перед виборами 12 квітня, його риторика спрямована насамперед на мобілізацію внутрішньої підтримки, зазначив дипломат на умовах анонімності.

«Ви всі стали на бік українців проти власної батьківщини. Проти угорських сімей і компаній — кожен із вас», — заявив Орбан у парламенті 24 лютого, звертаючись до опозиції.

Реклама

Наступного дня він доручив посилити охорону енергетичних об’єктів та заборонив польоти дронів у прикордонному з Україною регіоні, пославшись на так звану «нафтову блокаду».

Оприлюднене 25 лютого опитування Median стало серйозним сигналом для Орбана: партія «Тиса» під керівництвом Петра Мадяра випереджає «Фідес» із результатом 55% проти 35% серед виборців, які точно планують голосувати. У середині січня розрив становив лише 12 пунктів. Це найбільша різниця, зафіксована незалежними соціологами, і вона може забезпечити «Тисі» конституційну більшість, заявив Мадяр у Facebook. Після публікації результатів угорський форинт зміцнився на 0,6% до євро.

Такі зміни у внутрішній політиці підштовхують Орбана до ще жорсткішої риторики — він дедалі частіше наголошує, що його статус найближчого союзника президента РФ Володимира Путіна у ЄС приносить Угорщині вигоду. Країна продовжує імпортувати дешеву російську нафту, тоді як більшість членів ЄС припинили торгівлю з Москвою.

Ця співпраця стала ключовим елементом урядової комунікації: у кожному рахунку за енергію для населення зазначено суму економії від програми зниження тарифів, виділену яскравим червоним кольором.

Реклама

Водночас антикиївська риторика відволікає увагу від внутрішніх проблем, які сприяли зростанню популярності «Тиси»: слабкої економіки, високої інфляції та скандалів, що підірвали позиції Орбана.

«Такий фокус видається свідомим, з огляду на слабкі результати уряду у ключових внутрішніх питаннях, включно з економічною стагнацією, зростанням вартості життя, звинуваченнями в корупції та погіршенням якості державних послуг», — написав у аналітичній записці експерт консалтингової компанії Teneo Андрюс Турса.

Розгортання військ в Угорщині

Нагадаємо, 25 лютого Орбан заявив про посилення захисту енергооб’єктів Угорщини через нібито загрозу атак з боку України. Поблизу критичної інфраструктури розгорнуть військові підрозділи та засоби ППО, а поліція перейде на посилене патрулювання електростанцій і диспетчерських центрів для гарантування енергобезпеки країни.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що звинувачення Орбана щодо підготовки Україною ударів по угорській інфраструктурі є безглуздими та не мають підґрунтя. Нардеп наголосив, що такі заяви є абсурдними, адже Україна не має наміру кидати виклик НАТО. Це лише політична гра для внутрішнього електорату та відверте підігравання Кремлю, щоб виставити Україну агресором.