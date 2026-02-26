Вісім недооцінених рослин, які прикрасять ваш сад

Анісодонтея (капська мальва) / © Credits

Існують певні види рослин, незамінні в будь-якому саду завдяки якостям, які вони додають клумбі чи бордюру, як-от рух, акцент і колір. Визначення цих корисних видів і того, що вони можуть для вас зробити, виведе ваші схеми садіння на новий рівень та вирішить деякі поширені проблеми.

На які рослини варто звернути увагу, розповідає Gardens Illustrated.

Еригерон однорічний

Еригерон однорічний / © Associated Press

Це високі, прозорі, легкі рослини, які надають будь-якій посадці романтичного відчуття. Вони додають ніжний туманний шар садам, врівноважуючи більш об’ємні види. Еригерон однорічний — ідеальна однорічна рослина для цієї мети. Заввишки 1,5 м, він добре підходить для середини бордюру, де ви можете бачити крізь його тонкий вертикальний силует білих стебел з ромашками на верхівках. Ці квіти з’являються протягом літа й осені, даючи початок ніжному розростанню насіння в сонячних місцях.

Просо вербовидне

Просо вербовидне / © Credits

Це рослини, які пропонують рух, гарантуючи, що ваші посадки не матимуть вигляд нерухомих і статичних. Високі декоративні трави оживляють сад. Цей супервертикальний сорт протягом літа має вигляд справжньої колони листя середньо-зеленого кольору, яка восени набуває золотистих відтінків. Заввишки 2 м, він може служити вартовим, розкиданим по бордюру, або сезонним живоплотом.

Пуя чилійська

Пуя чилійська / © Credits

Кожному саду потрібні дивовижні рослини, які привертають увагу та створюють трохи драматичного ефекту. Смілива форма, масштаб, текстура та колір є ключовими під час створення фокусної точки. Пуя чилійська має багато цих якостей. Вона утворює величезні розетки з привабливого, колючого, сріблястого листя, а також має додаткову перевагу в тому, що іноді випускає високі квітконоси. В нашому кліматі її вирощують в контейнерах, а взимку переносять до приміщення.

Пітоспорум тонколистий

Пітоспорум тонколистий / © Credits

Багато наших улюблених вічнозелених чагарників і хвойних дерев мають темний, насичений зелений колір, який може здаватися гнітючим без балансу блідіших вічнозелених рослин, що розвіюють зимову похмурість. Родом з Нової Зеландії, ця рослина — це прямий овальний чагарник, який цілий рік має дрібне, хвилясте, округле, блискуче блідо-зелене листя. Його можна підстригати або обрізати й робити заввишки до 2 м чи залишати у природній формі. Взимку потребує укриття.

Анісодонтея (мальва капська)

Анісодонтея (мальва капська) / © Credits

Добре мати певну висоту в задній частині бордюру, але для цього потрібні швидкі чагарники та багаторічні рослини. Легко виростаючи до 2 м у перший рік, анісодонтея — це справжнє диво, яке цвіте цілий рік насичено-рожевими квітами з темним центром. Вона не любить холоду, тому потребує утеплення або контейнерного вирощування.

Ломикамінь тінистий

Ломикамінь тінистий / © Credits

Багаторічні рослини, які зберігають своє компактне, ніжне листя протягом року, надзвичайно корисні для забезпечення кольору та структури в розпал зими. Одним з надзвичайно маловикористовуваних багаторічних рослин є лондонська гордість — ломикамінь тінистий, який утворює розетки лопатоподібного листя з зубчастим краєм і просто прикрашає ваш сад. Додайте до цього безліч квітів білого кольору з рожевою серединкою.

Меліантус

Меліантус / © Credits

Чудова рослина, яка краще підходить для бордюрів або гравійних садів, створює значний курган із синьо-сірого листя. Вона ідеально підходить для змішаних і трав’янистих бордюрів, де виділяє майже кожен колір, який ви розміщуєте поруч. Квіти з’являються не завжди, але коли вони є, цегляно-червоний відтінок виблискує.

Флокс волотистий

Флокс волотистий / © Associated Press

Це чарівні рослини середнього рівня, які заповнюють простір між низькими рослинами спереду і високими травами, чагарниками або багаторічними рослинами — в задній частині бордюру. Ці перехідні рослини необхідні, щоб відвести погляд від привабливих рослин на рівні землі до високих видів, які створюють основу для бордюру. Щоб виконувати свою функцію, вони повинні бути об’ємними та масивними, і флокс волотистий забезпечує саме це.