Чи варто дотримуватися правил садіння рослин і коли можна їх порушувати

Розсада помідорів

Інструкції щодо садіння рослин існують для запобігання хворобам та конкуренції, але вони розроблені для садів у рядках з доріжками між ними.

Натомість високі грядки, контейнери та інтенсивні методи садіння дозволяють розташовувати рослини набагато ближче одна до одної без проблем, хоча вам доведеться їх частіше поливати та підживлювати.

Які правила садіння можна ігнорувати, розповідає GardeningKnowHow.

На пакетиках з насінням та ярликах рослин зазначено конкретну відстань між рослинами. Помідори потребують відстані 60–90 см один від одного. Салат вимагає 20–30 см. Дотримуйтесь цих правил — і сад матиме напівпорожній вигляд тижнями, з голим ґрунтом всюди, поки росте розсада.

Ці цифри не помилкові, але вони базуються на традиційному рядковому садівництві з простором для прогулянок та роботи. Високі грядки або контейнери змінюють все — рослини краще розподіляють простір, не займаючи доріжки.

Рекомендації щодо відстані між овочами та квітами передбачають більше місця, ніж потрібно багатьом системам садіння. У «здоровому» саду не потрібно сліпо дотримуватися правил. Щільна відстань між насадженнями добре працює в багатьох випадках, особливо коли ґрунт залишається багатим, а вологість стабільною. Голий ґрунт швидко висихає, і бур’яни розмножуються. Щільне насадження затінює землю, довше утримує воду та природним чином блокує ріст бур’янів.

Чому існують рекомендації щодо відстані між насадженнями

Правильна відстань між насадженнями знижує ризик захворювань. Рослини, розташовані занадто близько одна до одної, затримують потік повітря або провокують грибкові проблеми, такі як борошниста роса або фітофтороз. Листя, що торкається одне одного, у вологу погоду швидко поширює проблеми. Коріння також конкурує за поживні речовини та воду, що призводить до затримки росту та зниження врожайності.

Відстань між насадженнями також впливає на розмір рослини. Рослина томата, розташована з відстанню 90 см одна до одної, виростає більшою та дає більше, ніж одна рослина, втиснута на 45 см. Однак більше не завжди означає краще. Менші рослини іноді дозрівають швидше, або більше рослин означає стабільний урожай, а не гігантські плоди одночасно.

Коли овочам справді потрібний простір

Великим рослинам, таким як помідори, кабачки чи дині, потрібний простір — їхнє коріння широко розкинуте, листя затінює великі площі. Якщо їх переповнити, вони будуть боротися за ресурси. Ці рослини досить точно дотримуються традиційної відстані для досягнення найкращих результатів.

Невеликі швидкорослі культури краще дають раду зі щільними відстанями. Салат, редис, морква, буряк, зелень — не проти близьких сусідів. Садіть густо — і збирайте молоді рослини. Рекомендації передбачають повний розмір, але більшість однаково збирає салат та зелень безперервно. Ближче означає більше їжі з однієї грядки.

Проблеми, які створює традиційне розташування рослин

Широке розташування рослин залишає ґрунт оголеним. Він швидше висихає, потребує більше мульчі для підтримки вологості та створює вільний простір для бур’янів. Замість збирання врожаю його потрібно постійно поливати та прополювати.

Традиційне розташування рослин також марнує простір. Піднята грядка розміром 4×8 з помідорами може вмістити приблизно чотири рослини. Зменште відстань до 60 см між рослинами — і їх виросте шість або сім. Це реальна різниця на обмежених ділянках.

Інтенсивні методи посадки

Інтенсивне розміщення рослин розміщує їх так, щоб зріле листя ледь торкалося один одного. Це створює живу мульчу, яка затінює ґрунт, утримує вологу та блокує бур’яни. Рослини розташовуються зміщеними, перехресними схемами, а не рядами, що максимально використовує кожен сантиметр. Супутні посадки в саду є гарним прикладом цього методу.

Відстань між квітами

Декоративні однорічні квіти краще пробачають щільні відстані. Однорічні рослини, такі як чорнобривці та цинії, швидко заповнюють сади, якщо садити їх щільно.

Квіти багаторічних рослин відрізняються. Розташовуйте багаторічні рослини відповідно до їхнього зрілого розміру, інакше вам доведеться постійно їх ділити. Хоста висотою 30 см тіснить своїх сусідів за два роки. Те саме стосується лілійників та ехінацей. Дотримуйтесь інструкцій для багаторічних рослин, якщо тільки однорічні рослини не є для вас привабливими.

Клімат впливає на відстань

Вологий клімат потребує більшої відстані. Вологолюбні гриби процвітають, коли рослини ростуть близько. Додайте на 25-50% більше місця, ніж рекомендовано, і це покращить потік повітря та зменшить хвороби.

Сухий клімат справляється з меншою відстанню, оскільки ризик грибків залишається низьким. Гарячі райони також виграють від щільної посадки — рослини затінюють одна одну та ґрунт, залишаючись прохолоднішими та зберігаючи вологу. Однак зрошення має відповідати додатковому попиту.

Вирощування в контейнерах

Вирощування в контейнерах дозволяє щільні відстані. Горщик діаметром 30 см не помістить три помідори, але один кущ у великому відрі буде процвітати. Відстань між контейнерами залежить від розміру горщика та рослини й вона може корегуватися в залежності від росту куща.

Отже відстань між контейнерами з насінням не є законом. Це відправна точка. Відрегулюйте її відповідно до вашої конкретної ситуації, клімату та цілей. Робіть те, що найкраще підходить для вас.