Чи справді нам потрібна вібраційна платформа, гаряча вода зранку та касторова олія у пупок / © Credits

Сьогодні стрічка рекомендацій знає про нас усе: коли ми хочемо схуднути, коли втомилися, коли шукаємо «детокс». Інфлюенсери радять «чарівні» інструменти, від вібраційних платформ до антизапальних дієт.

Журналісти видання RTÉ спробували розібратися у цьому питанні, щоб відокремити науку від маркетингу. І, спойлер: більшість відповідей значно простіші, ніж нам здається.

Гаряча вода зранку

Тренд «Chinese Baddie» у TikTok популяризує традиційні китайські оздоровчі практики, а саме, пити теплу воду та їсти термічно оброблені овочі замість сирих салатів.

Чи є різниця між теплою та холодною водою

З медичного погляду — ні. Головне — гідратація, а не температура. Тепла вода може:

бути приємнішою для шлунка

стимулювати бажання більше пити

створювати відчуття «ритуалу турботи»

Але вона не має особливих лікувальних властивостей порівняно з холодною.

Сирі чи варені овочі

Тут є нюанс. Термічне оброблення:

руйнує клітинні стінки

пом’якшує клітковину

робить їжу легшою для травлення.

Якщо у вас чутливий шлунок, то тушковані чи запечені овочі можуть переноситися краще. Проте універсального правила немає. Ключове тут те, що підходить саме вашому організму.

Вібраційні платформи

Соцмережі обіцяють кращу циркуляцію, лімфодренаж, спалювання жиру та «перезавантаження» нервової системи. Медицина ж каже, що вібраційні платформи використовуються у фізіотерапії та реабілітації, адже вони стимулюють м’язи та кровообіг. Але:

це не магічний жироспалювач

це не детокс-машина

це не очищення лімфи

Той самий ефект для циркуляції можна отримати, якщо:

стрибати

танцювати

розтягуватися

просто активно рухатися.

І це все безплатно.

Протеїн і «файбермаксинг»

Протеїн став новим героєм здорового харчування. Батончики, порошки, додаткові порції, здається, без нього м’язи просто не виростуть. Однак, якщо подумати, більшість людей можуть покрити потребу, якщо їдять 2 порції білкових продуктів на день, а це може бути м’ясо, риба, яйця, бобові чи горіхи.

Білок важливий для:

відновлення м’язів

імунітету

енергії

Необхідно памʼятати, що «більше» не означає «краще». Надлишок — не гарантія кращого результату.

Клітковина

Ось тут справді є проблема, адже дорослим потрібно 24–35 г клітковини на день, але більшість людей не досягають цієї норми. Клітковина:

покращує роботу кишківника

знижує ризик серцево-судинних захворювань

допомагає контролювати рівень цукру у крові

Тож якщо й вживати щось, то овочі, цільнозернові продукти та бобові.

Антизапальна дієта

Існує думка, що антизапальна дієта може допомогти впоратися з симптомами ендометріозу. Проте тут усе складніше, бо є дані, які говорять про те, що харчування може впливати на симптоми хронічного запалення, зокрема за ендометріозу, але:

це не лікування

це допоміжний інструмент

бракує масштабних якісних досліджень.

Тобто така дієта може підтримувати самопочуття, але не замінює медичної терапії.

Касторова олія у пупок

Тренд мастити касторову олію у пупок походить з аюрведичних традицій. Ідея — нанести касторову олію у пупок на ніч, щоб:

покращити травлення

зменшити здуття

налагодити сон

З наукового погляду — доказів немає. Проте є інший аспект, що тепла олія та масаж живота дарують розслаблення. А розслаблення саме по собі може:

знижувати напругу

покращувати сон

полегшувати спазми

Тобто працює не «очищення», а ефект релаксу.

Соцмережі продають нам складні рішення, проте здоров’я, як правило, будується на простому:

регулярний рух

збалансоване харчування

достатня гідратація

сон

консультації з лікарем, а не з ШІ

Якщо щось звучить надто екстремально, дорого та «занадто добре, щоб бути правдою»? швидше за все, так і є. Справжні здорові звички — це не вірусний тренд, а щоденні маленькі дії, які без фанатизму підтримують ваше тіло.