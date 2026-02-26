Олена Мозгова замилувала фото підрослої доньки від Аксельрода і повідомила про важливе свято

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова замилувала фото підрослої донечки від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Світлиною з Соломією знаменитість поділилась не просто так. Річ у тім, що 26 лютого дівчинка святкує день народження. Доньці Олени Мозгової та Девіда Аксельрода вже виповнюється 11 рочків. Зіркова мама не лише особисто вітає Соломію, а й традиційно присвячує їй допис в соцмережах.

Олена Мозгова опублікувала світлину, на якій донечка зображена у червоній сукенці та з бантом на голові. Розкішне волосся Соломії спадало їй на плечі. Продюсерка адресувала їй ніжні та милі слова. Вона зазначила, що донечка робить її життя лише кращим, а також побажала їй безмежних успіхів у всіх починаннях.

Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / © facebook.com/olenamozgova1

"Кожна мить поруч - щастя! Світло, любов, гармонія, мир, натхнення - це все в тобі… Ти – Всесвіт. Сяй, світи, твори, люби. З днем народження, прекрасна принцесо", - звернулась до доньки продюсерка.

Зазначимо, у лютому Олена Мозгова та Девід Аксельрод святкують не лише день народження доньки. У закоханих була річниця стосунків. Парочка вже 20 років разом. З нагоди цієї особливої дати продюсерка показувала, який вигляд вони мали на початку їхнього роману.