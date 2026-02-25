Фіналістка нацвідбору на "Євробачення" у сльозах повідомила про безвісти зниклого дядька на Донеччині

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2026" співачка Valeriya Force у сльозах повідомила про зниклого безвісти дядька на Донеччині.

Рідна людина виконавиці служила у війську. Він захищав країну на Донецькому напрямку. Проте наприкінці січня артистка отримала невтішні новини. Дядько Valeriya Force пішов на завдання, але звідти не повернувся. Виконавиця ділиться, що його офіційно визнали безвісти зниклим.

"Мій дядько зник безвісти. 27 січня мені повідомили, що мій дядько зник поблизу міста Покровськ. Вони пішли на завдання, і він не повернувся. Після перевірки його офіційно внесли до списків зниклих безвісти. Бережіть наших захисників, дякую кожному за підтримку", — поділилась співачка.

Valeriya Force зізналась, що вирішила розповісти про це, оскільки вірить в силу соцмереж та сподівається дізнатися хоча б якусь інформацію.

