Донька Гаріка Корогодського зізналась, чим займається на службі і яку зарплату отримує

Гарік Корогодський із донькою Єлизаветою / © пресслужба MONATIK

Донька відомого бізнесмена Гаріка Корогодського розсекретила, чим займається на службі.

Торік Єлизавета пройшла військові навчання та підписала на три роки контракт із добровольчим формуванням. Наразі вона патрулює повітряний простір та займається збиттям ворожих "Шахедів". В інтерв'ю Славі Дьоміну Єлизавета зізналась, що на рішення піти служити вплинуло два фактори. По-перше, донька Корогодського відчувала, що робить недостатньо для перемоги. Хоч вона й донатила, але вважала, що може бути більш корисною. По-друге, в Єлизавети виник страх війни, тож вона пішла на військові навчання, які й пробудили в ній бажання долучитися до служби.

"Це для мене така, дуже тонка тема. Мені складно говорити. Перша причина, чому я вирішила йти… У мене немає можливості донатити в тій кількості, в якій я відчувала б, що я щось зробила. Це маленькі донати, які я можу собі дозволити. Мені постійно здавалось, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другий момент, я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло", - говорить донька бізнесмена.

Гарік Корогодський із донькою Єлизаветою / © instagram.com/garikkorogodski

Єлизавета служить на добровільних засадах, тож зарплати не отримує. Ба більше, вона разом із побратимами вкладає власні кошти, зокрема, купує бензин для пікапа, на якому й здійснюється патрулювання. Єлизавета заробляє за допомогою Instagram, де робить рекламу.

"Я не отримую зарплату. Ми робимо все власним коштом. Ми навіть самостійно сплачуємо за паливо для пікапа, на якому встановлений кулемет, з якого ми збиваємо "Шахеди". Там немає зарплатні. Зараз я заробляю з моєї самореалізації в Instagram. Я веду блог і там я заробляю на рекламі", - говорить донька бізнесмена.

