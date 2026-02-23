"Золоті" будматеріали: на Київщині спалахнув гучний скандал через реконструкцію школи і дитсадка

Журналісти викрили завищені ціни під час реконструкції дитсадка і школи / © pixabay.com

Білогородка, Київська область. Дитячий садок «Барвінок». Наші європейські партнери з Європейського інвестиційного банку виділили 199 мільйонів гривень, аби дітлахи мали новий сучасний корпус. Але там, де з’являються сотні мільйонів, часто з’являються і «хапуги».

Проєкт «Хапуга.ua» викрив дивні схеми на тендерах Білогородської сільради.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЧИ ЗНИКЛИ 600 МЛН ГРН? Куди в Україні діваються гроші європейських платників податків?

«Алхімія» на тендерах: від 160 до 199 мільйонів

Історія реконструкції садка — це хроніка дивних «помилок». Відділ освіти Білогородської сільради намагався провести цей тендер кілька разів. Спершу, 2024 року, очікувана вартість робіт становила 160 мільйонів гривень. Проте замовник скасовував закупівлі одну за одною.

Альона Ящук, фахівчиня з моніторингу публічних закупівель проєкту DOZORRO: «Перші дві спроби в нас були 2024 року. Зокрема замовник оголосив закупівлю, але потім він її скасував через те, що нібито неправильно вказав очікувану вартість. Але тут важливий момент: якщо першочергово 2024 року вона була 160 мільйонів, то вже 2025 року ціни "скоригувалися" і очікувана вартість становила 199 мільйонів плюс».

Переможець з найдорожчим чеком

У грудні 2025 року договір на 199,27 млн грн нарешті уклали з ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго». Ця компанія — справжній «король держзамовлень», який від 2017 року зібрав підрядів на понад 3 мільярди гривень. Цікаво, що серед чотирьох учасників тендеру саме ця фірма запропонувала найвищу ціну, але однаково перемогла.

Конкуренти, які пропонували на 22 мільйони дешевше (ТОВ «Ю ВАН ІНЖИНІРИНГ»), були відкинуті через формальності.

Представник компанії ТОВ «Ю ВАН ІНЖИНІРИНГ»: «Була відхилена наша пропозиція, тому що у нас були помилки в технічній документації».

Альона Ящук (DOZORRO): «Вони були відхилені через нібито неправильне заокруглення цифр. Тобто там справа була в копійках. Наскільки б сильно це вплинуло на ціну чи на якість виконання робіт — ну, сумнівне питання».

Де «заховали» 9 мільйонів?

Аналітики DOZORRO запевняють: навіть побіжний аналіз кошторису показує переплату в 9 мільйонів гривень. Секрет успіху — у фантастичних цінах на будматеріали.

Арматура 12 мм: у кошторисі Білогородки — 55 248 грн/т .

Ринкова ціна («Метінвест-СМЦ») — 35 500 грн/т .

Різниця: понад 30%.

Не садком єдиним: ще 200 мільйонів на школу

Та сама компанія, «Спецтермомонтаж-Енерго», отримала від сільради ще один жирний підряд — повну реконструкцію школи у селі Гореничі. Ціна знову становила 199 млн грн, і це знову була найдорожча пропозиція.

Альона Ящук (DOZORRO): «Саме в цьому кошторисі — ми також його аналізували — і ми виявили переплату на 4 мільйони».

Голова сільради не поспілкувався з журналістами

Журналісти «Хапуга.ua» намагалися отримати пояснення від голови Білогородської громади Антона Овсієнка, але діалогу не вийшло.

У сільраді журналістам порадили писати офіційний запит і чекати, поки Антон Михайлович призначить час.

Але чекати журналісти не стали і вирушили безпосередньо до дитсадка «Барвінок», щоб побачити, на що саме йдуть європейські мільйони.

Режимний об’єкт: чому в дитсадку не раді журналістам

Спроба потрапити на місце майбутньої реконструкції садка виявилася непростою. Щойно знімальна група наблизилася до закладу, комунікація з боку адміністрації миттєво припинилася.

Голова Білогородської сільської громади Антон Овсієнко також обрав стратегію ігнорування. Після кількох невдалих спроб особистої зустрічі журналісти отримали письмову відповідь, яку в народі називають «відпискою». У документі стверджується, що чотири спроби провести тендер — це нормальний процес коригування, а захмарні ціни на арматуру (на 33% вище ринку) — це лише «тверда ціна, яка може зменшитися».

Експерти про маніпуляції з тендером

Поки сільрада звинувачує журналістів у «медіакілінгу», аналітики вказують на конкретні ознаки підготовки документації під «свого» підрядника.

Шлейф «Спецтермомонтаж-Енерго»: кабелі та опалубка

Компанія-переможець ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго» вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. 2023 року поліція відкрила провадження щодо ремонту Трипільської ТЕС, де ця фірма продавала кабелі по 606 грн/метр, тоді як ринкова ціна не перевищувала 242 грн.

Аналогічна ситуація в Ірпені. Там цей самий підрядник реконструюватиме гімназію «Освіта» за 205 млн європейських коштів.

Опалубка в кошторисі: 4290 грн/кв. м.

Ціна для «Укренерго»: 462 грн/кв. м.

Ціна для Київської ОДА: 513 грн/кв. м.

Позиція підрядника

Власник «СТМ-Енерго» Андрій Валерійович у телефонній розмові зняв із себе відповідальність за формування цін, посилаючись на брак часу та «помилки кошторисників».

Директор також заявив, що не знає про кримінальні справи щодо Трипільської ТЕС, а претензії щодо завищених цін у Миколаєві назвав «політичними нюансами».

Слово за Європою

Журналісти «Хапуга.ua» направили всі зібрані матеріали, кошториси та аналіз DOZORRO безпосередньо до донора проєкту — Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Реакція була миттєвою.

Офіційна відповідь ЄІБ: «Дякуємо, що звернули нашу увагу на звинувачення щодо ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго". Наразі ми оцінюємо цю справу. Ми проводимо ці розслідування у тісній співпраці з національними та міжнародними органами прокуратури та слідства».

Це означає, що підряд на 600 мільйонів гривень (садок у Білогородці, школа в Гореничах та гімназія в Ірпені) тепер під пильним наглядом міжнародних аудиторів. Ми сподіваємося, що європейські гроші підуть на безпеку дітей, а не на чиїсь «технічні помилки» та «вилки» у кошторисах.

