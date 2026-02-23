Ціна війни зростає: скільки сотень мільярдів потрібно на відновлення України

Відбудова України після повномасштабної війни / © ТСН.ua

Відновлення економіки України протягом наступного десятиліття потребуватиме близько 588 млрд доларів, що на 12% більше, ніж оцінювали раніше.

Про це йдеться у спільному звіті Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України, оприлюдненому напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, передає Reuters.

Оцінка охоплює період від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025-го. Зростання суми пояснюють, зокрема, масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури — їхній обсяг за рік зріс на 21%. Водночас у дослідження не включено наслідки нових атак РФ на енергосистему в січні–лютому 2026 року.

За даними звіту, прямі збитки Україні вже становлять 195 млрд доларів, що майже на 11% більше, ніж у попередній оцінці. Найбільше постраждали житловий фонд, транспорт і енергетика.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що загальна сума відновлення майже утричі перевищує прогнозований номінальний ВВП країни 2025 року. Вона підкреслила, що попри постійні атаки на інфраструктуру, українці демонструють стійкість, а бізнес продовжує працювати.

Найбільші втрати зафіксовані у житловому секторі: пошкоджено або зруйновано близько 14% житла на суму приблизно 61 млрд доларів. У транспортній сфері збитки оцінюють у понад 40 млрд доларів, в енергетиці — близько 25 млрд доларів.

Соціально-економічні втрати, включно зі скороченням робочих місць і зупинкою бізнесів, становлять 667 млрд доларів, що на 13% більше, ніж торік.

Війна також спричинила масштабну гуманітарну кризу. Станом на кінець 2025 року понад 6 млн українців перебувають за кордоном як біженці, ще 4,6 млн залишаються внутрішньо переміщеними. Водночас реальний ВВП України нині на 21% нижчий, ніж до повномасштабної війни.

У звіті зазначається, що близько 40% потреб у відновленні можуть покрити приватні інвестиції за умови проведення реформ, які сприятимуть розвитку аграрного сектору, промисловості та туризму.

Експерти також наголошують: ключовим ресурсом для відбудови залишаються люди. Важливими напрямами стануть повернення біженців, реінтеграція ветеранів і розширення участі жінок на ринку праці.