Невидима загроза: вчені назвали небезпечну для серця температуру в спальні

Сон / © Associated Press

Температура в спальні вище за 24°C (75°F) становить серйозну загрозу для серцево-судинної системи, особливо у людей похилого віку. Нове дослідження Університету Гріффіта показало, що спекотні ночі позбавляють організм можливості відновлюватися, що значно підвищує ризик інфарктів та інсультів. Результати роботи опубліковані в журналі BMC Medicine.

Про це пише Daily Mail.

Фізіологічна «буря» під час сну

Зазвичай під час сну серцевий ритм уповільнюється, а тиск падає — організм переходить у режим відновлення. Проте у спекотному приміщенні тіло змушене боротися з перегрівом через розширення судин (вазодилатацію). Це змушує серце працювати швидше та інтенсивніше навіть у стані глибокого спокою.

Доктор Фергус О’Коннор пояснює, що таке навантаження створює стан постійної тривоги для нервової системи. Це призводить до зниження варіабельності серцевого ритму — ключового маркера того, що організм не встигає «перезавантажитись» після попереднього дня.

Ризики зростають із кожним градусом

Дослідження, у якому брали участь люди віком понад 65 років, продемонструвало пряму залежність між температурою та загрозою для серця:

24–26°C: ризик серцевого стресу зростає в 1,4 раза .

26–28°C: ймовірність негативних змін у роботі серця збільшується в 2 рази .

Понад 28°C: ризик критичного навантаження злітає в 2,9 раза.

З часом таке нічне навантаження призводить до жорсткості артерій, підвищення тиску та підвищує ризик утворення тромбів.

Проблема зміни клімату

Вчені наголошують: наразі ВООЗ рекомендує підтримувати денну температуру в приміщенні не вище 26°C (79°F), проте чітких стандартів для нічного часу досі немає. Через глобальне потепління кількість аномально спекотних ночей зростає, що може стати основною причиною смертності від спеки до 2100 року.

«Ми бачимо критичну прогалину в рекомендаціях. Спекотні ночі виснажують серце незалежно від денної температури, і це стає глобальною проблемою охорони здоров’я», — підсумовують автори дослідження.

