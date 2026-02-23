У Дніпрі стався вибух / Фото ілюстративне / © Getty Images

У Дніпрі пролунав вибух в адміністративній будівлі поліції. Подія сталася ввечері 23 лютого в Амур-Нижньодніпровському районі міста, постраждалих немає.

Факт вибуху підтвердили в поліції Дніпра.

«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею», — додали в поліції.

Обставини вибуху в Дніпрі встановлюються. На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Вибух у будівлі поліції у Дніпрі — перше фото

© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, спершу про вибух у будівлі поліції написали ЗМІ. Джерела «РБК-Україна» повідомили, що вибух міг статися безпосередньо в будівлі або поблизу неї, проте точної інформації щодо інциденту не було.

Теракт у Миколаєві

Нагадаємо, декількома годинами раніше 23 лютого в Миколаєві стався вибух на АЗС. Там було поранено сімох поліцейських. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їхні життя.

Теракт у Львові

Також стали відомі нові факти зі справи про теракт у Львові. Тепер там фігурує ще одна підозрювана — 18-річна жителька Харківської області.

Головну виконавицю теракту у Львові затримано під час спроби залишити область.

Нагадаємо, що правоохоронці розслідують серію вибухів у центрі міста як теракт. Внаслідок інциденту загинула 23-річна поліцейська, ще 25 осіб дістали поранення.