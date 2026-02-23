- Дата публікації
У Дніпрі стався вибух біля райвідділку поліції — що відомо про наслідки
У райвідділку Дніпра пролунав сильний вибух.
У Дніпрі пролунав вибух в адміністративній будівлі поліції. Подія сталася ввечері 23 лютого в Амур-Нижньодніпровському районі міста, постраждалих немає.
Факт вибуху підтвердили в поліції Дніпра.
«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею», — додали в поліції.
Обставини вибуху в Дніпрі встановлюються. На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група.
Вибух у будівлі поліції у Дніпрі — перше фото
Нагадаємо, спершу про вибух у будівлі поліції написали ЗМІ. Джерела «РБК-Україна» повідомили, що вибух міг статися безпосередньо в будівлі або поблизу неї, проте точної інформації щодо інциденту не було.
Теракт у Миколаєві
Нагадаємо, декількома годинами раніше 23 лютого в Миколаєві стався вибух на АЗС. Там було поранено сімох поліцейських. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їхні життя.
Теракт у Львові
Також стали відомі нові факти зі справи про теракт у Львові. Тепер там фігурує ще одна підозрювана — 18-річна жителька Харківської області.
Головну виконавицю теракту у Львові затримано під час спроби залишити область.
Нагадаємо, що правоохоронці розслідують серію вибухів у центрі міста як теракт. Внаслідок інциденту загинула 23-річна поліцейська, ще 25 осіб дістали поранення.