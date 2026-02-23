Кривавий теракт у Львові: що відомо про стан постраждалих

Теракт у Львові

Після вибухів 22 лютого у Львові в лікарнях перебуває 20 потерпілих. Троє з них — у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє повідомив у ефірі «Ранок.LIVE» Іван Зінкевич.

Що відомо про потерпілих

Як повідомляє Lviv Media, станом на 23 лютого в медзакладах Першого ТМО перебувають 12 поранених унаслідок теракту, який було здійснено у Львові. У лікарні святого Луки двоє пацієнтів із травмами середньої тяжкості проходять лікування в хірургії, їх стабілізували. За даними пресслужби, найтяжчі пацієнти — троє — перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан оцінюють як важкий.

«Напередодні пацієнтам були проведені складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами, зокрема виконано зупинку масивних кровотеч та інші невідкладні хірургічні процедури», — розповіли у пресслужбі.

Відомо, що ще 11 постраждалих лікуються вдома під наглядом медиків.

Нагадаємо, 22 лютого у Львові пролунало два вибухи. Їх кваліфікували як теракт, у якому простежується російський слід. Кривавий злочин забрав життя 23-річної поліціянтки, ще близько 24 людей — постраждали. Згодом правоохоронці затримали ймовірну організаторку теракту. Це — 33-річна жителька Рівненщини, яка пішла на співпрацю з РФ із метою грошової вигоди. Момент закладання вибухівки потрапив на відео.