Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Кривавий теракт у Львові: що відомо про стан постраждалих

Троє людей, які постраждали через теракт у Львові, перебувають у реанімації.

Теракт у Львові

Теракт у Львові

Після вибухів 22 лютого у Львові в лікарнях перебуває 20 потерпілих. Троє з них — у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє повідомив у ефірі «Ранок.LIVE» Іван Зінкевич.

Що відомо про потерпілих

Як повідомляє Lviv Media, станом на 23 лютого в медзакладах Першого ТМО перебувають 12 поранених унаслідок теракту, який було здійснено у Львові. У лікарні святого Луки двоє пацієнтів із травмами середньої тяжкості проходять лікування в хірургії, їх стабілізували. За даними пресслужби, найтяжчі пацієнти — троє — перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан оцінюють як важкий.

«Напередодні пацієнтам були проведені складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами, зокрема виконано зупинку масивних кровотеч та інші невідкладні хірургічні процедури», — розповіли у пресслужбі.

Відомо, що ще 11 постраждалих лікуються вдома під наглядом медиків.

Нагадаємо, 22 лютого у Львові пролунало два вибухи. Їх кваліфікували як теракт, у якому простежується російський слід. Кривавий злочин забрав життя 23-річної поліціянтки, ще близько 24 людей — постраждали. Згодом правоохоронці затримали ймовірну організаторку теракту. Це — 33-річна жителька Рівненщини, яка пішла на співпрацю з РФ із метою грошової вигоди. Момент закладання вибухівки потрапив на відео.

