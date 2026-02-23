"Золотые" стройматериалы: на Киевщине вспыхнул громкий скандал из-за реконструкции школы и детсада

Журналисты разоблачили завышенные цены при реконструкции детского сада и школы / © pixabay.com

Белогородка, Киевская область. Детский сад «Барвинок». Наши европейские партнеры из Европейского инвестиционного банка выделили 199 миллионов гривен, чтобы дети имели новый современный корпус. Но там, где появляются сотни миллионов, часто появляются и «хапуги».

Проект «Хапуга.ua» разоблачил странные схемы на тендерах Белогородского сельсовета.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ИСЧЕЗЛИ 600 МЛН ГРН? Куда в Украине деваются деньги европейских налогоплательщиков?

«Алхимия» на тендерах: от 160 до 199 миллионов

История реконструкции садика — это хроника странных «ошибок». Отдел образования Белогородского сельсовета пытался провести этот тендер несколько раз. Сначала, в 2024 году, ожидаемая стоимость работ составляла 160 миллионов гривен. Однако заказчик отменял закупки одну за другой.

Алена Ящук, специалист по мониторингу публичных закупок проекта DOZORRO: «Первые две попытки у нас были в 2024 году. В частности, заказчик объявил закупку, но потом он ее отменил из-за того, что якобы неверно указал ожидаемую стоимость. Но здесь важный момент: если в первую очередь в 2024 году она была 160 миллионов, то уже в 2025 году цены „скорректировались“ и ожидаемая стоимость составила 199 миллионов плюс».

Победитель с самым дорогим чеком

В декабре 2025 года договор на 199,27 млн грн наконец заключили с ООО «Спецтермомонтаж-Энерго». Эта компания — настоящий «король госзаказов», который с 2017 года собрал подрядов на более чем 3 миллиарда гривен. Интересно, что среди четырех участников тендера именно эта фирма предложила самую высокую цену, но все равно победила.

Конкуренты, которые предлагали на 22 миллиона дешевле (ООО «Ю ВАН ИНЖИНИРИНГ»), были отвергнуты из-за формальностей.

Представитель компании ООО «Ю ВАН ИНЖИНИРИНГ»: «Было отклонено наше предложение, потому что у нас были ошибки в технической документации».

Алена Ящук (DOZORRO): «Они были отклонены из-за якобы неверного округления цифр. То есть там дело было в копейках. Насколько бы сильно это повлияло на цену или на качество выполнения работ — ну, сомнительный вопрос».

Где «спрятали» 9 миллионов?

Аналитики DOZORRO уверяют: даже беглый анализ сметы показывает переплату в 9 миллионов гривен. Секрет успеха — в фантастических ценах на стройматериалы.

Арматура 12 мм: в смете Белогородки — 55 248 грн/т .

Рыночная цена («Метинвест-СМЦ»): — 35 500 грн/т .

Разница: более 30%.

Не садиком единым: еще 200 миллионов на школу

Та же компания, «Спецтермомонтаж-Энерго», получила от сельсовета еще один жирный подряд — полную реконструкцию школы в селе Гореничи. Цена снова составила 199 млн грн, и это снова было самое дорогое предложение.

Алена Ящук (DOZORRO): «Именно в этой смете мы также ее анализировали и мы обнаружили переплату на 4 миллиона».

Председатель сельсовета не пообщался с журналистами

Журналисты «Хапуга.ua» пытались получить объяснения от главы Белогородской общины Антона Овсиенко, но диалога не получилось.

В сельсовете журналистам посоветовали писать официальный запрос и ждать, пока Антон Михайлович назначит время.

Но ждать журналисты не стали и отправились непосредственно в детсад «Барвинок», чтобы увидеть, на что именно идут европейские миллионы.

Режимный объект: почему в детсаду не рады журналистам

Попытка попасть на место будущей реконструкции садика оказалась непростой. Как только съемочная группа приблизилась к заведению, коммуникация со стороны администрации мгновенно прекратилась.

Председатель Белогородской сельской общины Антон Овсиенко также выбрал стратегию игнорирования. После нескольких неудачных попыток личной встречи журналисты получили письменный ответ, который в народе называют «отпиской». В документе утверждается, что четыре попытки провести тендер — это нормальный процесс корректировки, а заоблачные цены на арматуру (на 33% выше рынка) — это лишь «твердая цена, которая может уменьшиться».

Эксперты о манипуляциях с тендером

Пока сельсовет обвиняет журналистов в «медиакилинге», аналитики указывают на конкретные признаки подготовки документации под «своего» подрядчика.

Шлейф «Спецтермомонтаж-Энерго»: кабели и опалубка

Компания-победитель ООО «Спецтермомонтаж-Энерго» уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В 2023 году полиция открыла производство по ремонту Трипольской ТЭС, где эта фирма продавала кабели по 606 грн/метр, тогда как рыночная цена не превышала 242 грн.

Аналогичная ситуация в Ирпене. Там этот же подрядчик будет реконструировать гимназию «Освита» за 205 млн европейских средств.

Опалубка в смете: 4 290 грн/кв. м.

Цена для «Укрэнерго»: 462 грн/кв. м.

Цена для Киевской ОГА: 513 грн/кв. м.

Позиция подрядчика

Владелец «СТМ-Энерго» Андрей Валерьевич в телефонном разговоре снял с себя ответственность за формирование цен, ссылаясь на нехватку времени и «ошибки сметчиков».

Директор также заявил, что не знает об уголовных делах в отношении Трипольской ТЭС, а претензии относительно завышенных цен в Николаеве назвал «политическими нюансами».

Слово за Европой

Журналисты «Хапуга.ua» направили все собранные материалы, сметы и анализ DOZORRO непосредственно донору проекта — Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ). Реакция была мгновенной.

Официальный ответ ЕИБ: «Спасибо, что обратили наше внимание на обвинения в отношении ООО „Спецтермомонтаж-Энерго“. Сейчас мы оцениваем это дело. Мы проводим эти расследования в тесном сотрудничестве с национальными и международными органами прокуратуры и следствия».

Это означает, что подряд на 600 миллионов гривен (садик в Белогородке, школа в Гореничах и гимназия в Ирпене) теперь под пристальным наблюдением международных аудиторов. Мы надеемся, что европейские деньги пойдут на безопасность детей, а не на чьи-то «технические ошибки» и «вилки» в сметах.

