Мінімалізм і блиск: 5 модних манікюрів, які стануть хітом 2026-го
Цього сезону популярними буде як стриманий “чисти” манікюр, так і яскравий червоний.
Тренди манікюру - такі як грайливі візерунки та вишуканий nails-арт - цікавий спосіб виразити свій особистий стиль. Однак мінімалістичні нігті можуть бути не менш ефектним.
Nails-експерти назвали виданню British Vogue п’ять видів манікюру, які будуть особливо популярними 2026-го.
Короткі нігті
«Чистий» манікюр став популярним. Цього року він буде у тренді на коротких нігтях. Nails-експерти наголошують, що короткий і стриманий манікюр не лише має шикарний вигляд, а й доповнить будь-який образ.
Молочні нігті
Колір року за версією Pantone – особливий відтінок білого. Nails-майстри полюбили його за універсальність. Цей відтінок матиме ідеальний вигляд незалежно від довжини чи форми нігтя.
Нігті капучино
Темні відтінки коричневого вже деякий час домінують у манікюрних трендах. Втім, кажуть експерти, цього року у тренді будуть більш світлі відтінки коричневого - темно-бежевий та капучино.
Нігті з ніжними аксесуарами
Якщо яскраві аксесуари для нігтів вам не подобаються, розгляньте більш витончений варіант. Цього сезону популярними будуть ледь помітні золоті та срібні цяточки, витончені дорогоцінні камені, наліпки та навіть 3D-гелевий малюнок.
Яскраво-червоні нігті
Червоні нігті - класика поза часом. Цього року на піку - сучасний червоний манікюр, що має ультраблискуче покриття.
