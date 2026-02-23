Мінімалізм і блиск: 5 модних манікюрів, які стануть хітом 2026-го

Манікюр. / © Instagram

Реклама

Тренди манікюру - такі як грайливі візерунки та вишуканий nails-арт - цікавий спосіб виразити свій особистий стиль. Однак мінімалістичні нігті можуть бути не менш ефектним.

Nails-експерти назвали виданню British Vogue п’ять видів манікюру, які будуть особливо популярними 2026-го.

Короткі нігті

«Чистий» манікюр став популярним. Цього року він буде у тренді на коротких нігтях. Nails-експерти наголошують, що короткий і стриманий манікюр не лише має шикарний вигляд, а й доповнить будь-який образ.

Реклама

“Чистий манікюр”. / © Instagram

Молочні нігті

Колір року за версією Pantone – особливий відтінок білого. Nails-майстри полюбили його за універсальність. Цей відтінок матиме ідеальний вигляд незалежно від довжини чи форми нігтя.

Молочні нігті. / © Instagram

Молочні нігті. / © Instagram

Нігті капучино

Темні відтінки коричневого вже деякий час домінують у манікюрних трендах. Втім, кажуть експерти, цього року у тренді будуть більш світлі відтінки коричневого - темно-бежевий та капучино.

Нігті кольору капучино / © Instagram

Нігті кольору капучино / © Instagram

Нігті з ніжними аксесуарами

Якщо яскраві аксесуари для нігтів вам не подобаються, розгляньте більш витончений варіант. Цього сезону популярними будуть ледь помітні золоті та срібні цяточки, витончені дорогоцінні камені, наліпки та навіть 3D-гелевий малюнок.

Ніжні нігті. / © Instagram

Яскраво-червоні нігті

Червоні нігті - класика поза часом. Цього року на піку - сучасний червоний манікюр, що має ультраблискуче покриття.

Реклама

Червоні нігті. / © Instagram

Нагадаємо, ми ділилися добіркою манікюру, який стане хітом весни-2026.