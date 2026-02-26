Не дочекався весни: у Чорнобильській зоні помітили незвичну поведінку єнотоподібного собаки

Єнотоподібний собака / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні зафіксували активність єнотоподібного собаки, який перервав зимовий сон. Фахівці пояснюють: причин такого пробудження може бути кілька.

Про це повідомило видання Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Серед можливих причин — короткочасне потепління, нестача жирових запасів або ж порушення спокою нори через сторонній вплив. У природі зимовий сон цієї тварини не є глибоким, тому навіть незначні зміни довкілля можуть стати сигналом до активності.

«Та є ще один чинник — наближається весна. Збільшення світлового дня та перші ознаки сезонних змін дедалі частіше „будять“ навіть тих, хто мав би ще спати», — йдеться в повідомленні.

Єнот уссурійський, або єнотоподібний собака (Nyctereutes procyonoides) — вид ссавців родини псових, що походить зі Східної Азії. У науковій літературі коректною українською назвою є саме «єнотоподібний собака». Назву «єнот» щодо цієї тварини почали вживати відносно нещодавно як запозичення з мисливського жаргону. Не слід плутати його з ракуном.

У першій половині ХХ століття вид штучно завезли до Європи як мисливську тварину. Відтоді він сформував чисельні популяції за межами природного ареалу, зокрема й в Україні. У Європейському Союзі єнотоподібного собаку включено до переліку інвазивних видів.

Довжина тіла тварини становить 50–68 см, хвоста — 13–25 см. Вага зазвичай 4–6 кг, але перед зимівлею може сягати 10 кг. Взимку хутро густе й довге, буро-сірого або земно-коричневого забарвлення, влітку — світліше, з червонуватим відтінком.

Для виду характерна зимова сплячка: у холодний період єнотоподібні собаки не виходять зі сховків і припиняють наземну активність. Пробудження зазвичай припадає на березень–квітень. Вид всеїдний, мешкає поблизу водойм, восени значною мірою залежить від фруктів і ягід.

В Україні чисельність виду оцінюють приблизно у 10 тисяч особин із тенденцією до зростання. Окрему увагу науковці звертають на епізоотичну ситуацію: єнотоподібні собаки часто є носіями сказу, і в деяких регіонах саме вони відіграють значну роль у підтриманні природних осередків цієї хвороби.

З 2021 року вид фіксують і в зоні відчуження ЧАЕС, де він поступово займає свою екологічну нішу.

Нагадаємо, раніше в Черкаської області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.