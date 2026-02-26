Погода в Україні: як закінчиться зима та коли потеплішає до +13

Попереду значне потепління з опадами / © Pixabay

В останні дні нинішньої зими в Україні буде переважно хмарно. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Уночі прогнозуємо 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла. Окрім надходження теплого повітря, на ріст температури впливатиме і яскраве сонце. Такі помірні градуси сприятимуть поступовому сніготаненню та відтаванню промерзлого ґрунту. Зима ще не закінчилася, і морози ще звичайне явище», — зазначив він.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, погода в Україні наприкінці тижня потішить справжнім весняним теплом. Місцями повітря прогріється до +13 градусів. Березень розпочнеться з невеликих опадів у кількох областях і високої денної температури повітря.

У п’ятницю, 27 лютого, вночі та вранці дощ зі снігом очікується у більшості областей, крім західних. Вдень опади залишать територію України, невеликий дощ можливий лише на півдні. На дорогах місцями ожеледиця, вночі можливий туман. Вітер очікується змінного напрямку, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -3 +3 градуси, денна +1 +6 градусів, на крайньому заході, на Одещині +7 +12 градусів.

У суботу, 28 лютого, на всій території країни передбачається спокійна погода, без істотних опадів. Невеликий сніг і мокрий сніг пройде лише у східній частині місцями. На дорогах і тротуарах подекуди утримається ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -3 +3 градуси, денна 0 +6 градусів, у західних й Одеській областях +7 +13 градусів.

У неділю, 1 березня, невеликий мокрий сніг і дощ пройде вночі у північних областях, вдень також на сході країни. В інших регіонах очікується суха та малохмарна погода. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря -1 +5 градусів, денна +3 +8 градусів, на крайньому півдні, на Закарпатті місцями +9 +11 градусів.