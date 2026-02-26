Кріштіану Роналду / © Associated Press

Зірковий форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду став співвласником іспанського футбольного клубу "Альмерія".

Про це повідомляється в офіційній заяві клубу.

Роналду придбав 25% акцій клубу через компанію CR7 Sports. Від травня 2025 року власником "Альмерії" є саудівська інвестиційна група на чолі з холдинговою компанією SMC Group.

"Я давно прагнув зробити свій внесок у розвиток футболу поза межами футбольного поля. "Альмерія" — це іспанський клуб з міцним фундаментом і чітким потенціалом для зростання. Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати разом із керівництвом клубу, щоб підтримати наступний етап розвитку клубу", — сказав Роналду.

Наразі "Альмерія" посідає третє місце в турнірній таблиці Сегунди (другий за силою дивізіон іспанії — прим.), йдучи в зоні матчів плейоф за право підвищення до Примери.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.