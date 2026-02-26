Нідерланди відмовилися приймати ЧЄ з параплавання через допущення росіян під своїм прапором

Параплавання на Паралімпіаді-2024

Нідерланди відмовилися приймати чемпіонат Європи-2026 з параплавання через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це повідомляє AD.

У вересні 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив членство Росії та Білорусі. Російські й білоруські спортсмени отримали дозвіл виступити на зимовій Паралімпіаді-2026 та інших міжнародних змаганнях під егідою МПК зі своїм прапором, гімном та іншими державними атрибутами.

Через вимогу допустити росіян та білорусів до змагань під їхніми прапорами Нідерланди вирішили відмовитися від проведення континентальної першості з параплавання.

"Нідерланди не хочуть, щоб чемпіонат Європи з параплавання відбувався за участю росіян та білорусів під своїм прапором та гімном. Це можливо тільки в повністю нейтральному статусі і без гімну. Тому ми дійшли висновку, що не можемо виконати їхні умови", — йдеться в заяві Королівської федерації плавання Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та низка інших європейських країн вирішили бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 через присутність російських та білоруських спортсменів під національними прапорами.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбудуться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, на них розіграють 79 комплектів нагород.