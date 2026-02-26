Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

Від 27 лютого до 2 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, грою між "Леванте" та "Алавесом".

У суботу, 28 лютого, "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Барселона" прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" спробує здолати "Реал Ов'єдо".

Реклама

У неділю, 1 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — прийматиме "Сельту".

Завершиться тур у понеділок, 2 березня: мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна протистоятиме "Хетафе".

Розклад і результати матчів 26-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 27 лютого

22:00 "Леванте" — "Алавес"

Реклама

Субота, 28 лютого

15:00 "Райо Вальєкано" — "Атлетик"

17:15 "Барселона" — "Вільярреал"

19:30 "Мальорка" — "Реал Сосьєдад"

Реклама

22:00 "Реал Ов'єдо" — "Атлетіко"

Неділя, 1 березня

15:00 "Ельче" — "Еспаньйол"

17:15 "Валенсія" — "Осасуна"

Реклама

19:30 "Бетіс" — "Севілья"

22:00 "Жирона" — "Сельта"

Понеділок, 2 березня

22:00 "Реал" Мадрид — "Хетафе"

Реклама

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що "Реал" з камбеком обіграв "Бенфіку" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Роналду став співвласником іспанського футбольного клубу.