- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 лютого до 2 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, грою між "Леванте" та "Алавесом".
У суботу, 28 лютого, "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Барселона" прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" спробує здолати "Реал Ов'єдо".
У неділю, 1 березня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — прийматиме "Сельту".
Завершиться тур у понеділок, 2 березня: мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна протистоятиме "Хетафе".
Розклад і результати матчів 26-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 27 лютого
22:00 "Леванте" — "Алавес"
Субота, 28 лютого
15:00 "Райо Вальєкано" — "Атлетик"
17:15 "Барселона" — "Вільярреал"
19:30 "Мальорка" — "Реал Сосьєдад"
22:00 "Реал Ов'єдо" — "Атлетіко"
Неділя, 1 березня
15:00 "Ельче" — "Еспаньйол"
17:15 "Валенсія" — "Осасуна"
19:30 "Бетіс" — "Севілья"
22:00 "Жирона" — "Сельта"
Понеділок, 2 березня
22:00 "Реал" Мадрид — "Хетафе"
Таблиця Ла Ліги після 25-го туру
Раніше повідомлялося, що "Реал" з камбеком обіграв "Бенфіку" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також ми розповідали, що Роналду став співвласником іспанського футбольного клубу.