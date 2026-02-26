Біла сукня і яскраві піжами в смужку: весняна колекція від українського бренду

Реклама

Київський бренд Khomusko презентував новий весняний дроп. Ця колекція знаменує етап оновлення та переосмислення ДНК бренду. У її центрі — ідея природної динаміки життя сучасної жінки, яка постійно змінює ролі і водночас зберігає внутрішню цілісність.

До лінійки увійшли піжами у смужку і біла сукня з вишивкою — лаконічні, функціональні предмети гардероба, які поєднують домашній комфорт із міською універсальністю.

Бренд свідомо розмиває межу між одягом для відпочинку і повсякденністю, пропонуючи речі, які органічно існують у різних сценаріях життя: від ранкової рутини до ділових зустрічей, від онлайн-нарад до швидких поїздок і справ.

Кольорова гама колекції у відтінках весни: ніжно-рожевий, блакитний і м’який жовтий створюють відчуття повітряності та світла, а графічна чорно-біла смужка додає структури і ритму.

Ключовою ідеєю дропу став фізичний і життєвий рух. Рух між задачами, містами, контекстами і станами. Одяг у цій концепції виступає союзником, а не обмеженням: м’яким, адаптивним, чесним до тіла й ритму життя.

За словами засновниці і дизайнерки бренду Ольги Макарової, ця колекція про жінку, яка встигає більше, ніж планує.