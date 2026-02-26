ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Біла сукня і яскраві піжами в смужку: весняна колекція від українського бренду

Цей дроп про жінку, яка встигає більше, ніж планує.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Біла сукня і яскраві піжами в смужку: весняна колекція від українського бренду

Київський бренд Khomusko презентував новий весняний дроп. Ця колекція знаменує етап оновлення та переосмислення ДНК бренду. У її центрі — ідея природної динаміки життя сучасної жінки, яка постійно змінює ролі і водночас зберігає внутрішню цілісність.

До лінійки увійшли піжами у смужку і біла сукня з вишивкою — лаконічні, функціональні предмети гардероба, які поєднують домашній комфорт із міською універсальністю.

Бренд свідомо розмиває межу між одягом для відпочинку і повсякденністю, пропонуючи речі, які органічно існують у різних сценаріях життя: від ранкової рутини до ділових зустрічей, від онлайн-нарад до швидких поїздок і справ.

Кольорова гама колекції у відтінках весни: ніжно-рожевий, блакитний і м’який жовтий створюють відчуття повітряності та світла, а графічна чорно-біла смужка додає структури і ритму.

Ключовою ідеєю дропу став фізичний і життєвий рух. Рух між задачами, містами, контекстами і станами. Одяг у цій концепції виступає союзником, а не обмеженням: м’яким, адаптивним, чесним до тіла й ритму життя.

За словами засновниці і дизайнерки бренду Ольги Макарової, ця колекція про жінку, яка встигає більше, ніж планує.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie