- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Брук Шилдс із собакою під курткою прогулялася засніженим Нью-Йорком
Цього року Нью-Йорк рекордно засипала снігом. Багато зірок радіють такій події і виходять на довгі піші прогулянки.
60-річна супермодель і акторка Брук Шилдс, широко відома всім за роллю у фільмі «Блакитна лагуна», теж вийшла на прогулянку. Вона одягла довгу куртку з капюшоном від бренду Canada Goose, під яку сховала свого маленького песика.
«Зимова казка з моїм маленьким сніговим ангелом», — написала зірка під фото.
Зазначимо, Брук Шилдс — одна з найвпізнаваніших жінок 80-х років. Її модельна кар’єра розпочалася ще тоді, коли вона була дитиною. 1980-го з’явилася на обкладинці Vogue. Проте найбільшу популярність їй приніс фільм «Блакитна лагуна», де вона зіграла головну роль. Нині Брук пише книжки про вік і самооцінку, знімає документальні фільми та нещодавно запустила бренд косметики для догляду за волоссям Commence для жінок, старших за 40 років
Раніше, нагадаємо, легендарна Брук Шилдс відвідала вечірку з 22-річною донькою. Вони прийшли на вечірку бренду Alice + Olivia, яка була присвячена виходу лімітованої капсульної колекції.