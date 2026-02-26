Брук Шилдс із собакою під курткою прогулялася засніженим Нью-Йорком

Брук Шилдс / © Associated Press

60-річна супермодель і акторка Брук Шилдс, широко відома всім за роллю у фільмі «Блакитна лагуна», теж вийшла на прогулянку. Вона одягла довгу куртку з капюшоном від бренду Canada Goose, під яку сховала свого маленького песика.

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

«Зимова казка з моїм маленьким сніговим ангелом», — написала зірка під фото.

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

Зазначимо, Брук Шилдс — одна з найвпізнаваніших жінок 80-х років. Її модельна кар’єра розпочалася ще тоді, коли вона була дитиною. 1980-го з’явилася на обкладинці Vogue. Проте найбільшу популярність їй приніс фільм «Блакитна лагуна», де вона зіграла головну роль. Нині Брук пише книжки про вік і самооцінку, знімає документальні фільми та нещодавно запустила бренд косметики для догляду за волоссям Commence для жінок, старших за 40 років

© Getty Images