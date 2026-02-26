РФ обстрілює Україну ракетами, які небезпечні для самих росіян

Російський літак з ракетами Х-22 / © Вікіпедія

Застосовані під час масованого обстрілу України 26 лютого російські ракети Х-22 небезпечні для самих росіян. Випари токсичного палива, яким заправляють ці дуже старі ракети, становлять смертельну загрозу для людей.

На цьому наголосив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

За його словами, ці ракети дуже потужні, оскільки містять майже тонну вибухівки. Водночас вони дуже важкі і тому не надто далекобійні, зрештою вони проєктувалися як протикорабельні.

При цьому застосування цих ракет становить ризик для самих росіян ще на етапі підготовки до обстрілу, коли їх заправляють паливом.

Олексій Гетьман зазначив, що процес заправлення ракети Х-22 відбувається у протигазах та спецкостюмах, які повністю закривають тіло.

«Якщо пролилося трішечки рідини, коли заправляють ракету, і хтось був незахищений, то одразу людина загине», — зауважив експерт.

Як повідомлялося раніше, російські ракети Х-22, якими держава-терористка намагалася здійснити обстріл вранці 26 лютого, не долетіли до повітряного простору України. Повітряні цілі зникли з радарів ще над територією РФ. Навіть якщо вони не вибухнули після падіння, витік токсичного палива тепер створює загрозу для життя самих росіян.

Експерти зазначають, що Росія під час масованих атак дедалі частіше застосовує ракети, виготовлені буквально напередодні ударів, що може свідчити про виснаження її запасів стратегічної зброї.

Нагадаємо, армія РФ вночі проти 26 лютого здійснила масований удар по Україні. Окупанти запустили різні типи ракет і ударні безпілотники. Загалом 459 засобів повітряного нападу.