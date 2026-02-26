Килим і покривало з доларів у спальні: Мережу шокували кадри обшуку вінницьких лікарів-корупціонерів (фото)

Гроші на підлозі та на ліжку: У Вінниці викрито схему оформлення фіктивної інвалідності / © Facebook/ Поліція Волині

На Вінниччині викрито лікарів — матір і сина, які вимагали хабарі за оформлення інвалідності.

Про це передають поліція і прокуратура Вінницької області.

Скандал з вінницькими лікарями-хабарниками, здавалося б, рядова корупційна справа, яких, на жаль, в Україні зараз чимало. Проте у Мережі звернули увагу на шокувальні фото під час обушуків. Правоохоронці вилучили таку кількість доларів, що встелили ними все ліжко і підлогу кімнати.

За даними правоохоронців, було виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів США, 350 тис. гривень та 1765 євро готівки. І це, нагадаємо, йдеться про лікарів, які «всього-навсього» пропонували «клієнту» підроблену інвалідність.

Як діяла схема

За словами правоохоронців, мати й син, 47 та 27 років, працюють лікарями у різних відділеннях одного медзакладу. Восени 2025 року вони запропонували чоловікові допомогти у встановленні йому ІІІ групи інвалідності строком 1 рік. За це вони хотіли отримати 3000 доларів США.

Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, лікарі-родичі оформили пацієнту 10-денне фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

У лютому цього року, коли пакет медичних документів був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, пацієнт мав розрахуватися за «послугу». Після передавання обумовленої суми хабаря спільників було затримано, а гроші вилучено.

І хоча про інші корупційні оборудки лікарського сімейного підряду, крім хабаря за $3 тисячі, не зазначається, де взялася така сума грошей у простих лікарів, поки невідомо.

