ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Килим і покривало з доларів у спальні: Мережу шокували кадри обшуку вінницьких лікарів-корупціонерів (фото)

На Вінниччині затримали «сімейний підряд» лікарів, які оформлювали фіктивну інвалідність.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Гроші на підлозі та на ліжку: У Вінниці викрито схему оформлення фіктивної інвалідності

Гроші на підлозі та на ліжку: У Вінниці викрито схему оформлення фіктивної інвалідності / © Facebook/ Поліція Волині

На Вінниччині викрито лікарів — матір і сина, які вимагали хабарі за оформлення інвалідності.

Про це передають поліція і прокуратура Вінницької області.

Скандал з вінницькими лікарями-хабарниками, здавалося б, рядова корупційна справа, яких, на жаль, в Україні зараз чимало. Проте у Мережі звернули увагу на шокувальні фото під час обушуків. Правоохоронці вилучили таку кількість доларів, що встелили ними все ліжко і підлогу кімнати.

За даними правоохоронців, було виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів США, 350 тис. гривень та 1765 євро готівки. І це, нагадаємо, йдеться про лікарів, які «всього-навсього» пропонували «клієнту» підроблену інвалідність.

/ © Національна поліція Вінницької області

© Національна поліція Вінницької області

Як діяла схема

За словами правоохоронців, мати й син, 47 та 27 років, працюють лікарями у різних відділеннях одного медзакладу. Восени 2025 року вони запропонували чоловікові допомогти у встановленні йому ІІІ групи інвалідності строком 1 рік. За це вони хотіли отримати 3000 доларів США.

Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, лікарі-родичі оформили пацієнту 10-денне фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

У лютому цього року, коли пакет медичних документів був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, пацієнт мав розрахуватися за «послугу». Після передавання обумовленої суми хабаря спільників було затримано, а гроші вилучено.

/ © Національна поліція Вінницької області

© Національна поліція Вінницької області

І хоча про інші корупційні оборудки лікарського сімейного підряду, крім хабаря за $3 тисячі, не зазначається, де взялася така сума грошей у простих лікарів, поки невідомо.

Раніше ТСН.ua зібрав найгучніші випадки про тих високопоставлених хабарників, хто наживається на війні в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie