Переможниця "Холостяка" Надін шокувала серйозними проблемами зі здоров'ям просто на початку шоу

Переможниця "Холостяка-14", модель та блогерка Надін Головчук, яка раніше натякнула на образу на актора Тараса Цимбалюка, шокувала зізнанням, що на початку шоу в неї були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Надін в інтерв'ю Ксенії Щербач відверто розповіла, що початок проєкту їй дався нелегко. Коли блогерка мала вирушати до Києва до тренувального табору, то в неї виникли проблеми зі здоров'ям. У моделі лопнула кіста. Лікарка наполегливо радила блогерці лягти до лікарні. Проте Надін не стала цього робили, оскільки мали розпочинатися знімання "Холостяка".

"У мене була кіста, яка лопнула. Це буквально за три дні до того, як я мала їхати до Києва на тренувальний табір. Я поїхала до лікарки, вона сказала лягати до лікарні", - розповіла блогерка.

Надін Головчук не стала відмовлятися від "Холостяка", оскільки не хотіла підставляти людей, які на неї розраховували. Також вона наголосила, що вже підписалась на знімання, тож йшла до кінця. Нині блогерка вважає, що таким чином її тіло давало знак, що треба було відмовитися від участі.

"Я все ж таки зібрала свої сили в кулак. Я ж сильна дівчинка. Я розумію, що підписалась на це, що мушу це зробити, бо на мене розраховують люди. Тобто я думала не тільки про себе. Я думала про те, що на мені є відповідальність", - додала блогерка.

Нагадаємо, Надін Головчук стала переможницею "Холостяка-14", де головним героєм був актор Тарас Цимбалюк. Проте пара не змогла побудувати стосунки. А нещодавно ж артистові взагалі приписали загадковий роман.