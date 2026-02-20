ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Після "Холостяка" Тарасу Цимбалюку приписали загадковий роман: "Він зійшовся"

Дві зірки українського шоубізнесу заінтригували зізнанням про особисте життя актора.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Фінал шоу «Холостяк-14» хоч вже і минув, але лише посилив інтерес до особистого життя його головного героя — Тараса Цимбалюка.

Після завершення проєкту довкола актора спалахнула нова хвиля чуток. У шоубізнесових колах заговорили, що артист знову перебуває у стосунках, причому — з кимось із минулого. Інтригу підігріли блогерка Христина Горняк та ведуча Наталія Тур в межах проєкту «ПВМ». Під час обговорення чуток про нібито відновлення стосунків Цимбалюка з бізнесвумен Світланою Готочкіною зірки видали неочікувану реакцію.

«Це міф. Він зійшовся, але не з Готочкіною. З ким — це вже секрет», — зробила неочікуване зізнання Горняк і Тур.

Наталія Тур, Іван Морозов, Христина Горняк / © скриншот з відео

Наталія Тур, Іван Морозов, Христина Горняк / © скриншот з відео

Таке формулювання лише підлило олії у вогонь. Річ у тому, що у Мережі вже тривалий час обговорюють можливе возз’єднання Цимбалюка з акторкою Оленою Світлицькою. Нова хвиля припущень здійнялася після їхньої спільної появи на прем’єрі серіалу «Тиха Нава» у Києві. Так, актори не лише ходили разом до кінотеатру, але й частіше стали з’являтися у компанії одне одного — їздити на відпочинок і організовувати дозвілля. Водночас жодних офіційних підтверджень від них не пролунало.

Ба більше, ще до проєкту «Холостяк» навесні 2025 року джерела ТСН.ua заскочили зіркову парочку у Львові на романтичній прогулянці за ручку. Тоді зірки гастролювали зі спільною виставою, але іскру важко було не помітити.

А ось у чутках про возз’єднання Тараса Цимбалюка і Світлани Готочкіної вже ставила крапку сама бізнесвумен. Свого часу вона чітко дала зрозуміти, що остаточно розірвала стосунки з актором і тепер між ними лише дружба.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie