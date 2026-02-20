Після "Холостяка" Тарасу Цимбалюку приписали загадковий роман: "Він зійшовся"

Тарас Цимбалюк

Фінал шоу «Холостяк-14» хоч вже і минув, але лише посилив інтерес до особистого життя його головного героя — Тараса Цимбалюка.

Після завершення проєкту довкола актора спалахнула нова хвиля чуток. У шоубізнесових колах заговорили, що артист знову перебуває у стосунках, причому — з кимось із минулого. Інтригу підігріли блогерка Христина Горняк та ведуча Наталія Тур в межах проєкту «ПВМ». Під час обговорення чуток про нібито відновлення стосунків Цимбалюка з бізнесвумен Світланою Готочкіною зірки видали неочікувану реакцію.

«Це міф. Він зійшовся, але не з Готочкіною. З ким — це вже секрет», — зробила неочікуване зізнання Горняк і Тур.

Наталія Тур, Іван Морозов, Христина Горняк / © скриншот з відео

Таке формулювання лише підлило олії у вогонь. Річ у тому, що у Мережі вже тривалий час обговорюють можливе возз’єднання Цимбалюка з акторкою Оленою Світлицькою. Нова хвиля припущень здійнялася після їхньої спільної появи на прем’єрі серіалу «Тиха Нава» у Києві. Так, актори не лише ходили разом до кінотеатру, але й частіше стали з’являтися у компанії одне одного — їздити на відпочинок і організовувати дозвілля. Водночас жодних офіційних підтверджень від них не пролунало.

Ба більше, ще до проєкту «Холостяк» навесні 2025 року джерела ТСН.ua заскочили зіркову парочку у Львові на романтичній прогулянці за ручку. Тоді зірки гастролювали зі спільною виставою, але іскру важко було не помітити.

А ось у чутках про возз’єднання Тараса Цимбалюка і Світлани Готочкіної вже ставила крапку сама бізнесвумен. Свого часу вона чітко дала зрозуміти, що остаточно розірвала стосунки з актором і тепер між ними лише дружба.