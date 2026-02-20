Юрій Ткач з дружиною розкрили причину тріщини у шлюбі й як здолали проблеми: "Це треш"

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Український шоумен Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією вперше публічно поділилися подробицями складного періоду у своїх стосунках.

Напередодні 12-ї річниці шлюбу подружжя зізналося, що їхня сім’я ледь не опинилася на межі розриву. Щоб зберегти кохання та взаєморозуміння, їм довелося звернутися по допомогу до психотерапевта. Про непростий досвід пара розповіла в шоу «Кажуть! Брешуть?». За словами Вікторії, тривалий час у шлюбі накопичувалися нерозуміння, які згодом переросли у серйозну напругу.

«Якщо мене починають обмежувати, мені стає некомфортно і мені хочеться звідти втекти. Юра любить контролювати. Раніше було так: "А де?", "А чого?", "А коли?", "А чому?". У мене одразу відчуття, що мене починають затискати», — поділилася Вікторія.

Вона додала, що в атмосфері довіри їй, навпаки, хочеться ділитися всім, що відбувається в житті. Проте будь-який тиск автоматично викликав внутрішній спротив і бажання відсторонитися.

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Подружжя також усвідомило, що для перезавантаження їм необхідно було дати одне одному простір. Тимчасова дистанція допомогла кожному розібратися у власних почуттях і зрозуміти, чи є в цих стосунках майбутнє.

«Іноді людям потрібен простір для того, щоб оновити насамперед себе і повернутися одне до одного вже з новим розумінням. Буває, люди не згодні з цим, тому залишаються, "доїдають" одне одного і врешті просто розходяться. Хоча могли б дати цей простір, щоб зрозуміти, чи потрібно їм це взагалі. Нам потрібен був час, зробити відстань один між одним, зрозуміти, що серед цього є кохання», — зазначила Вікторія.

Першою крок до змін зробила саме вона — звернулася до фахівця. Згодом до терапії долучився і Юрій. Шоумен зізнався, що тривалий час не усвідомлював глибини проблем, адже зовні їхня сім’я здавалася благополучною.

«11 років у нас було наче все добре, а потім виявилося, що це такий треш. Мені довелося йти до психотерапевта, щоб розібратися, у чому була проблема і на що саме Віка ображалась. Я почав працювати над собою, розслабився, усвідомив, почав займатися собою і полюбив себе. І Віка теж», — розповів артист.

