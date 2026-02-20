ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Юрій Ткач з дружиною розкрили причину тріщини у шлюбі й як здолали проблеми: "Це треш"

Подружжя вже понад 12 років разом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юрій Ткач з дружиною

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Український шоумен Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією вперше публічно поділилися подробицями складного періоду у своїх стосунках.

Напередодні 12-ї річниці шлюбу подружжя зізналося, що їхня сім’я ледь не опинилася на межі розриву. Щоб зберегти кохання та взаєморозуміння, їм довелося звернутися по допомогу до психотерапевта. Про непростий досвід пара розповіла в шоу «Кажуть! Брешуть?». За словами Вікторії, тривалий час у шлюбі накопичувалися нерозуміння, які згодом переросли у серйозну напругу.

«Якщо мене починають обмежувати, мені стає некомфортно і мені хочеться звідти втекти. Юра любить контролювати. Раніше було так: "А де?", "А чого?", "А коли?", "А чому?". У мене одразу відчуття, що мене починають затискати», — поділилася Вікторія.

Вона додала, що в атмосфері довіри їй, навпаки, хочеться ділитися всім, що відбувається в житті. Проте будь-який тиск автоматично викликав внутрішній спротив і бажання відсторонитися.

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Подружжя також усвідомило, що для перезавантаження їм необхідно було дати одне одному простір. Тимчасова дистанція допомогла кожному розібратися у власних почуттях і зрозуміти, чи є в цих стосунках майбутнє.

«Іноді людям потрібен простір для того, щоб оновити насамперед себе і повернутися одне до одного вже з новим розумінням. Буває, люди не згодні з цим, тому залишаються, "доїдають" одне одного і врешті просто розходяться. Хоча могли б дати цей простір, щоб зрозуміти, чи потрібно їм це взагалі. Нам потрібен був час, зробити відстань один між одним, зрозуміти, що серед цього є кохання», — зазначила Вікторія.

Першою крок до змін зробила саме вона — звернулася до фахівця. Згодом до терапії долучився і Юрій. Шоумен зізнався, що тривалий час не усвідомлював глибини проблем, адже зовні їхня сім’я здавалася благополучною.

«11 років у нас було наче все добре, а потім виявилося, що це такий треш. Мені довелося йти до психотерапевта, щоб розібратися, у чому була проблема і на що саме Віка ображалась. Я почав працювати над собою, розслабився, усвідомив, почав займатися собою і полюбив себе. І Віка теж», — розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно 67-річна співачка Лілія Сандулеса вийшла заміж і вперше розповіла про нового чоловіка. Пара вже три роки живе в офіційному шлюбі.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie