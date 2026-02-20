Колишній "Холостяк" Олександр Терен відреагував на вагітність ексобраниці Бєлєнь і зізнався, чи вітав її

Олександр Терен й Інна Бєлєнь, чоловік блогерки

Реклама

Ветеран війни та колишній учасник шоу «Холостяк-13» Олександр «Терен» Будько розповів про своє ставлення до нового етапу в житті колишньої обраниці Інни Бєлєнь.

Як відомо, переможниця шоу вже тривалий час перебуває у стосунках зі своїм однокласником Іваном. Пара вже навіть узаконила стосунки на початку лютого цього року. А ще раніше закохані сповістили, що чекають на первістка. Незабаром у них народиться донечка.

Своєю чергою Олександр зізнався, що знає про радісну звістку. Він поділився, що після цього зв’язувався з Інною та щиро привітав її із вагітністю та майбутнім материнством. І так само порадів за її нещодавній другий шлюб.

Реклама

«Так, привітав. Неймовірно радий за неї. Дуже тішуся тому, що кохання є, люди знаходять одне одного», — зазначив Олександр у коментарі для програми «Ранок у великому місті».

Вагітна Інна Бєлєнь і її чоловік Іван / © instagram.com/innka_belen

До слова, самому Терену тривалий час приписували роман зі скандальною блогеркою Оленою Мандзюк, з якою раніше мав тісні дружні контакти. Однак згодом дівчина заблокувала ветерана в Instagram. Будько цього разу зазначив, що конфлікту між ними не було, а їхні шляхи просто розійшлися через різні погляди на життя.

«Заблокувати мене — це її вибір. Рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю. Я б не сказав, що була конфліктна ситуація. Ну так трапляється в людей, коли їхні погляди в певний момент розходяться», — пояснив ветеран.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про заміжжя співачки Лілії Сандулеси. Співачка у 67 років уп’яте вийшла заміж і лише на третій рік шлюбу розповіла про чоловіка.