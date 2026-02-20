ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
568
Час на прочитання
2 хв

Колишній "Холостяк" Олександр Терен відреагував на вагітність ексобраниці Бєлєнь і зізнався, чи вітав її

Знаменитість розповів про спілкування з переможницею романтичного реаліті, де він був головним героєм.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олександр Терен й Інна Бєлєнь, чоловік блогерки

Олександр Терен й Інна Бєлєнь, чоловік блогерки

Ветеран війни та колишній учасник шоу «Холостяк-13» Олександр «Терен» Будько розповів про своє ставлення до нового етапу в житті колишньої обраниці Інни Бєлєнь.

Як відомо, переможниця шоу вже тривалий час перебуває у стосунках зі своїм однокласником Іваном. Пара вже навіть узаконила стосунки на початку лютого цього року. А ще раніше закохані сповістили, що чекають на первістка. Незабаром у них народиться донечка.

Своєю чергою Олександр зізнався, що знає про радісну звістку. Він поділився, що після цього зв’язувався з Інною та щиро привітав її із вагітністю та майбутнім материнством. І так само порадів за її нещодавній другий шлюб.

«Так, привітав. Неймовірно радий за неї. Дуже тішуся тому, що кохання є, люди знаходять одне одного», — зазначив Олександр у коментарі для програми «Ранок у великому місті».

Вагітна Інна Бєлєнь і її чоловік Іван / © instagram.com/innka_belen

Вагітна Інна Бєлєнь і її чоловік Іван / © instagram.com/innka_belen

До слова, самому Терену тривалий час приписували роман зі скандальною блогеркою Оленою Мандзюк, з якою раніше мав тісні дружні контакти. Однак згодом дівчина заблокувала ветерана в Instagram. Будько цього разу зазначив, що конфлікту між ними не було, а їхні шляхи просто розійшлися через різні погляди на життя.

«Заблокувати мене — це її вибір. Рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю. Я б не сказав, що була конфліктна ситуація. Ну так трапляється в людей, коли їхні погляди в певний момент розходяться», — пояснив ветеран.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про заміжжя співачки Лілії Сандулеси. Співачка у 67 років уп’яте вийшла заміж і лише на третій рік шлюбу розповіла про чоловіка.

Дата публікації
Кількість переглядів
568
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie