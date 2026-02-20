- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому у Білорусі насправді почали видавати повістки: у ДПС назвали причину
У сусідній країні продовжують нагнітати ситуацію.
На кордонах з Білоруссю не спостерігається переміщення техніки чи накопичення додаткових сил.
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав у телеефірі, повідомляє кореспондент «Укрінформ».
«Активності поряд нашого кордону на території Білорусі не спостерігається. Тобто, поряд нашого кордону ні накопичення додаткових сил, ні переміщення техніки чи особового складу не спостерігається», — зазначив Демченко.
Говорячи про чергову перевірку боєготовності у Білорусі чи роздавання там чоловікам повісток, він поінформував, що у Білорусі це відбувається постійно.
«Тим самим Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію, підтримуючи країну-терористку РФ, перекладаючи, у першу чергу, відповідальність або на країни Європи, або на Україну — що нібито саме з різних напрямків Білорусі іде якась загроза і тому вони вимушені у такий спосіб реагувати щодо перевірки боєготовності своїх підрозділів», — сказав він.
Що передувало
Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки нібито на позапланові військові збори. Це викликало значний ажіотаж в соціальних мережах. Білоруси обурені тим, що ці навчання проводяться поспіхом, а забирають навіть багатодітних батьків.
Офіційно Міноборони Білорусі опублікувало заяву помічника міністра генерал-майора Валерія Ревенка, який пояснив «заходи оперативної та бойової підготовки».
«Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії. Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій», — сказав він.