Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Чому у Білорусі насправді почали видавати повістки: у ДПС назвали причину

У сусідній країні продовжують нагнітати ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Демченко

Андрій Демченко

На кордонах з Білоруссю не спостерігається переміщення техніки чи накопичення додаткових сил.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав у телеефірі, повідомляє кореспондент «Укрінформ».

«Активності поряд нашого кордону на території Білорусі не спостерігається. Тобто, поряд нашого кордону ні накопичення додаткових сил, ні переміщення техніки чи особового складу не спостерігається», — зазначив Демченко.

Говорячи про чергову перевірку боєготовності у Білорусі чи роздавання там чоловікам повісток, він поінформував, що у Білорусі це відбувається постійно.

«Тим самим Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію, підтримуючи країну-терористку РФ, перекладаючи, у першу чергу, відповідальність або на країни Європи, або на Україну — що нібито саме з різних напрямків Білорусі іде якась загроза і тому вони вимушені у такий спосіб реагувати щодо перевірки боєготовності своїх підрозділів», — сказав він.

Що передувало

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки нібито на позапланові військові збори. Це викликало значний ажіотаж в соціальних мережах. Білоруси обурені тим, що ці навчання проводяться поспіхом, а забирають навіть багатодітних батьків.

Офіційно Міноборони Білорусі опублікувало заяву помічника міністра генерал-майора Валерія Ревенка, який пояснив «заходи оперативної та бойової підготовки».

«Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії. Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій», — сказав він.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
