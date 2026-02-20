Названо найтрендовішу жіночу стрижку 2026 року: japanese bob або японське каре

Японський боб// фото: skoro.info

Світ моди у 2026 році впевнено обирає мінімалізм, а на піку популярності серед стрижок опинився японський боб, який також називають японським каре. Ця зачіска стрімко завойовує серця жінок по всьому світу, витісняючи складні текстуровані укладки минулих сезонів.

За даними видання Vogue, популярність цього стилю підтверджується статистикою — лише у Великій Британії кількість пошукових запитів у google за фразою «japanese bob» за останній місяць перевищила 55 тисяч, що на 71% більше порівняно з минулим роком.

Що характерно для японського бобу

Головна особливість японського бобу полягає у його бездоганній охайності та чіткості ліній. На відміну від багатьох сучасних технік, ця стрижка повністю виключає ефект недбалості.

Її ключовими характеристиками є абсолютно рівний зріз, сувора симетрія та мінімальний об’єм.

Довжина волосся при цьому варіюється в діапазоні від лінії щелепи до ключиць.

Незважаючи на візуальну простоту, створення такої форми вимагає ювелірної точності від перукаря, адже зачіска тримається саме на ідеальній геометрії, а не на стайлінгу.

Як зазначає стилістка Даніель Луїз, «клієнтки хочуть зачіску, що має природний вигляд, хоча насправді сама стрижка дуже технічна».

Японський боб// фото: jacobrozenberg

Кому найбільше підходить японське каре

Такий варіант стрижки стане ідеальним рішенням для тих, хто цінує свій час і воліє уникати складних ранкових ритуалів біля дзеркала.

Японський боб найкраще пасує власницям прямого або ледь хвилястого волосся, які віддають перевагу графічним формам. Важливою перевагою є те, що зачіска практично не потребує додаткових хвиль чи об’єму, проте вона має суворе правило догляду.

Щоб підтримувати чіткість ліній, відвідувати майстра необхідно кожні 6–8 тижнів, оскільки навіть незначне відростання волосся може порушити витончений силует.

Японський боб// фото: pelobylago

Чому японський боб набуває популярності

Повернення моди на японське каре фахівці пояснюють природною реакцією на тривалий період панування розпатланих і хаотичних зачісок. Сьогодні у фокусі знову опинилися баланс, чистота та естетика лаконічності. Якщо ви шукаєте спосіб оновити свій образ у 2026 році, додавши йому елегантності без зайвої екстравагантності, японський боб стане вашим найкращим вибором.

