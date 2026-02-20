Названа самая трендовая женская стрижка 2026 года: japanese bob или японское каре

Японский боб// фото: skoro.info

Мир моды в 2026 году уверенно выбирает минимализм, а на пике популярности среди стрижек оказался японский боб, также называемый японским каре. Эта прическа быстро завоевывает сердца женщин по всему миру, вытесняя сложные текстурированные укладки прошлых сезонов.

По данным издания Vogue, популярность этого стиля подтверждается статистикой — только в Великобритании количество поисковых запросов в google по фразе «japanese bob» за последний месяц превысило 55 тысяч, что на 71% больше по сравнению с прошлым годом.

Что характерно для японского боба

Главная особенность японского боба заключается в его безупречной чистоплотности и четкости линий. В отличие от многих современных техник, эта стрижка полностью исключает эффект халатности.

Ее ключевыми характеристиками является абсолютно ровный срез, строгая симметрия и минимальный объем.

Длина волос при этом варьируется в диапазоне от линии челюсти до ключиц.

Несмотря на визуальную простоту, создание такой формы требует ювелирной точности от парикмахера, ведь прическа держится именно на идеальной геометрии, а не на стайлинге.

Как отмечает стилистка Даниэль Луиз, «клиентки хотят прическу, имеющую естественный вид, хотя на самом деле сама стрижка очень техническая».

Японский боб// фото: jacobrozenberg

Кому больше всего подходит японское каре.

Такой вариант стрижки станет идеальным решением для тех, кто ценит свое время и предпочитает избегать сложных утренних ритуалов у зеркала.

Японский боб лучше всего подходит обладательницам прямых или едва волнистых волос, предпочитающих графические формы. Важным преимуществом является то, что прическа практически не нуждается в дополнительных волнах или объеме, однако она имеет строгое правило ухода.

Чтобы поддерживать четкость линий, посещать мастера необходимо каждые 6–8 недель, поскольку даже незначительный отрост волос может нарушить изящный силуэт.

Японский боб// фото: pelobylago

Почему японский боб приобретает популярность

Возвращение моды на японское каре специалисты объясняют естественной реакцией на длительный период господства растрепанных и хаотических причесок. Сегодня в фокусе снова оказались баланс, чистота и эстетика лаконичности. Если вы ищете способ обновить свой образ в 2026 году, придав ему элегантность без лишней экстравагантности, японский боб станет вашим лучшим выбором.

