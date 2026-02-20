Розвідник Юсов підтвердив, що на нього готували замах: деталі

Андрій Юсов. / © Getty Images

Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що на нього не вперше готували замах.

Про це він повідомив у Facebook, коментуючи операцію українських правоохоронців «Енігма 2.0».

«Ви вже могли бачити новини про спецоперацію українських та молдовських правоохоронців, які запобігли серії вбивств українців і не тільки, що мали бути скоєні на замовлення Росії. Серед цілей російських найманців фігурує і моє прізвище. З подібним доводиться стикатися вже не вперше, значить ворогу стабільно пече», — наголосив представник розвідки.

Юсов висловив вдячність за «професійну і злагоджену роботу правоохоронцям», які запобігли вчиненню злочинів, а також «вчасно та ефективно зламали плани ворога».

«Памʼятаймо, що війна Росії проти України — тотальна і безжальна, вона триває на фронті й у тилу і має геноцидний характер, ворог не визнає правил», — додав він.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що РФ готувала вбивства українських медійників і військових. Сімох підозрюваних затримано в Україні, ще трьох — у Молдові, зокрема організатора мережі та двох його спільників. Усім їм уже оголосили про підозри, наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що спецслужби РФ планували здійснити щонайменше дев’ять вбивств відомих осіб в Україні. Втім, з його слів, «перелік міг бути ширшим». Зокрема, ВВС повідомило, що Кремль планував убивство журналіста Дмитра Гордона. В РФ його заочно оголошено «іноагентом» та «екстремістом».

