У Білорусі підняли по тривозі винищувач через невпізнаний об'єкт: що це було
Ймовірно, причиною тривоги стала одна з повітряних куль, якими пересилають контрабанду з території Білорусі до ЄС.
У Білорусі з аеродрому Барановичі на заході країни по тривозі було піднято винищувач Су-30 через виявлення у повітряному просторі невідомого об’єкта.
Про це повідомляє видання «Флагшток» з посиланням на моніторингові Telegram-канали.
Інцидент трапився в обідній час у середу, 18 лютого.
Під час наближення до невпізнаного об’єкта, виявилося, що причиною тривоги була велика пластикова куля з підвішеним вантажем. Об’єкт начебто було збито, але район його падіння не повідомляється.
У виданні зазначили, що того дня над Білоруссю панував західний вітер. Ймовірно, під вогонь винищувача потрапила білоруська контрабанда, призначена для країн ЄС.
Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого системи радіолокації Польщі зафіксували чергове вторгнення повітряних об’єктів з території Білорусі. Йдеться про об’єкти, схожі на повітряні кулі.
Раніше, 2 лютого, у Польщі було зафіксовано порушення повітряного простору країни повітряними кулями, які рухалися з території Білорусі. Об’єкти потрапили в повітряний простір Польщі, проте вони не становили загрози для цивільного авіасполучення або безпеки громадян.