У США агенти ICE затримали українця: що загрожує біженцеві

Дмитро Кулик з дружиною і донькою / © GoFundMe

Реклама

У США працівники Імміграційної та митної служби (ICE) затримали 39-річного біженця з України Дмитра Кулика та розпочали процедуру його депортації.

Як повідомили в Генеральному консульстві України в Чикаго в коментарі hromadske, чоловік наразі не звертався по допомогу до дипломатичного представництва.

У консульстві додали, що звернень не було також від родичів Кулика чи його адвокатки Юлії Бікбової. Також дипломати не отримували скарг щодо утримання українця після його затримання.

Реклама

У дипломатичному представництві пообіцяли допомогу в разі звернення.

Як українець опинився у США

Дмитро Кулик разом із дружиною Оксаною, яка має інвалідність, та 5-річною донькою вирішив виїхати з України після чергового обстрілу рідного міста Чорноморська на Одещині. Тоді російські терористи зруйнували будинки на вулиці, де проживала сім’я.

Наприкінці 2023 року всі троє приїхали до США і за сприяння друзів у Техасі оформили собі захист за програмою Uniting for Ukraine (U4U). Коли дворічний термін програми завершився, вони подали заяву про продовження захисту.

Однак американська влада задовольнила клопотання лише для доньки та дружини Кулика, а для нього — ні. Його адвокатка Юлія Бікбова припустила, що заяву Дмитра могли навмисно затягнути, щоб надати імміграційним органам привід для його депортації.

Реклама

Насмішки під час затримання

Дмитра Кулика затримали в перший же день нового року, коли він щойно втратив право на захист біженців за програмою U4U.

Троє агентів ICE підійшли до українця на паркуванні біля магазину Walmart, де він забирав замовлення, працюючи водієм служби доставлення.

В інтерв’ю американському таблоїду Daily Beast Дмитро Кулик розповів, що на його пояснення про війну в Україні, де росіяни вбивають мирних людей, один зі співробітників американської міграційної служби відповів насмішками. Водночас він не приховував, що бажає, щоб Росія перемогла у війні проти України.

Дмитро Кулик стверджує, що сплачував податки та вчасно подавав імміграційні документи, не мав жодної судимості, тому не розуміє, чому до нього поставилися, як до злочинця. За його словами, він приїхав до Америки, щоб «утекти від війни, молитися в церкві й наполегливо працювати».

Реклама

Чого боїться Дмитро Кулик і його сім’я

Українець скаржиться, що від часу його арешту його хвора і розбита горем дружина схудла на понад 10 фунтів (4,5 кг).

«Вона панікує, а моя маленька донька плаче без мене щоночі — це несправедливо», — сказав він.

Його дружина Оксана розповіла журналістам, що боїться, що коли везтиме доньку до школи, її теж затримає поліція, і дитина залишиться сама.

«Це так само страшно, як і війна в Україні, тільки тепер з нами немає Дмитра. Наша донька Еліна засинає у сльозах зі своїм плюшевим котом. Вона каже, що іграшка — це тато», — сказала жінка.

Реклама

Дмитро Кулик зізнався, що боїться повернення до України, оскільки його можуть мобілізувати та відправити на війну.

На платформі зі збору коштів GoFundMe друзі українців опублікували оголошення, в якому просять про фінансову допомогу, щоб оплатити юридичні витрати та повернути Дмитра Кулика до його родини. Кілька днів тому на рахунку було 11 тисяч доларів.

Судове засідання у його справі відбудеться менш ніж за місяць.

Затримання українців у США

Адвокатка Юлія Бікбова стверджує, що загалом у США агенти ICE затримали приблизно 300 українців, половину з них уже депортували до України.

Реклама

«З незрозумілих причин ми бачимо, що українських чоловіків-біженців заарештовують і саджають до літаків», — сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно у Сполучених Штатах жертвою вбивці стала ще одна біженка з України — Катерина Товмаш. Її застрелили у власному будинку в місті Васс, що в Північній Кароліні.

У цьому ж штаті раніше безхатько в метро убив 23-річну українку Ірину Заруцьку.