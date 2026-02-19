В США агенты ICE задержали украинца: что грозит беженцу

Дмитрий Кулик с женой и дочерью

В США сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали 39-летнего беженца из Украины Дмитрия Кулика и начали процедуру его депортации.

Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Чикаго в комментарии hromadske, мужчина пока не обращался за помощью в дипломатическое представительство.

В консульстве добавили, что обращений не было также от родственников Кулика или его адвоката Юлии Бикбовой. Также дипломаты не получали жалоб относительно содержания украинца после его задержания.

В дипломатическом представительстве пообещали помощь в случае обращения.

Как украинец оказался в США

Дмитрий Кулик вместе с женой Оксаной, которая имеет инвалидность, и 5-летней дочерью решил уехать из Украины после очередного обстрела родного города Черноморска в Одесской области. Тогда российские террористы разрушили дома на улице, где проживала семья.

В конце 2023 года все трое приехали в США и при содействии друзей в Техасе оформили себе защиту по программе Uniting for Ukraine (U4U). Когда двухлетний срок программы завершился, они подали заявление о продлении защиты.

Однако, американские власти удовлетворили ходатайство только для дочери и жены Кулика, а для него — нет. Его адвокат Юлия Бикбова предположила, что заявление Дмитрия могли намеренно затянуть, чтобы предоставить иммиграционным органам повод для его депортации.

Насмешки во время задержания

Дмитрия Кулика задержали в первый же день нового года, когда он только что потерял право на защиту беженцев по программе U4U.

Трое агентов ICE подошли к украинцу на парковке возле магазина Walmart, где он забирал заказы, работая водителем службы доставки.

В интервью американскому таблоиду Daily Beast Дмитрий Кулик рассказал, что на его объяснения о войне в Украине, где россияне убивают мирных людей, один из сотрудников американской миграционной службы ответил насмешками. При этом он не скрывал, что желает, чтобы Россия победила в войне против Украины.

Дмитрий Кулик утверждает, что платил налоги и вовремя подавал иммиграционные документы, не имел никакой судимости, поэтому не понимает, почему к нему отнеслись как к преступнику. По его словам, он приехал в Америку, чтобы «убежать от войны, молиться в церкви и упорно работать».

Чего боится Дмитрий Кулик и его семья

Украинец жалуется, что со времени его ареста его разбитая горем и больная жена похудела более чем на 10 фунтов (4,5 кг).

«Она паникует, а моя маленькая дочь плачет без меня каждую ночь — это несправедливо», — сказал он.

Его жена Оксана рассказала журналистам, что боится, что, когда будет везти дочь в школу, ее тоже задержит полиция, и ребенок останется один.

«Это так же страшно, как и война в Украине, только теперь с нами нет Дмитрия. Наша дочь Элина засыпает в слезах со своим плюшевым котом. Она говорит, что игрушка — это папа», — сказала женщина.

Дмитрий Кулик признался, что боится возвращения в Украину, поскольку его могут мобилизовать и отправить на войну.

На платформе по сбору средств GoFundMe друзья украинцев опубликовали объявление, в котором просят о финансовой помощи, чтобы оплатить юридические расходы и вернуть Дмитрия Кулика к его семье. Несколько дней назад на счету было 11 тысяч долларов.

Судебное заседание по его делу состоится менее чем через месяц.

Задержание украинцев в США

Адвокат Юлия Бикбова утверждает, что всего в США агенты ICE задержали около 300 украинцев, половину из них уже депортировали в Украину.

«По непонятным причинам мы видим, что украинских мужчин-беженцев арестовывают и сажают в самолеты», — сказала она.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах жертвой убийцы стала еще одна беженка из Украины - Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине.

В этом же штате ранее бездомный в метро убил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.